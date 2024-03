Von der Bischofs-Au zum Waldgebiet des Jahres 2024

Plus Der Augsburger Stadtwald wird am 20. März ausgezeichnet. Er dient nicht nur als Erholungsgebiet, sondern verfügt auch über den Großteil des Trinkwassers für die Bevölkerung.

7679 Hektar Wald bewirtschaftet die Stadt Augsburg. Die stadtnächsten Forstreviere sind Siebenbrunn (860 Hektar) und Haunstetten (1120 Hektar). Es ist der Augsburger Stadtwald. Er wurde vom Bund Deutscher Forstleute als „Waldgebiet des Jahres 2024“ ausgewählt. Die Auszeichnung wird am 20. März im Goldenen Saal des Rathauses übergeben. Damit wird der Augsburger Stadtwald als eine seit Jahrhunderten von Menschen geprägte vielfältige Kulturlandschaft gewürdigt.

Der Stadtwald ist für Augsburg nicht nur als Nutzwald und Erholungsgebiet von Bedeutung – von hier kommt seit über 600 Jahren der Großteil des Augsburger Trinkwassers. Das ist der Hauptgrund, warum der Auwald westlich des Lechs zum Stadtwald wurde. Der Walderwerb begann im Jahr 1602, als die Reichsstadt die stadtnahe 280 Hektar große Bischofs-Au gegen stadtfernere Wälder eintauschte. Die Bischofs-Au wurde 1602 zur Stadt-Au. Es ist der Siebentischwald.