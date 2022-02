Bezahlen mit Billionenscheinen: Wie die Hyperinflation Augsburg traf

Das Wort "Inflation" gilt als Angstmacher. Eine Rückblende zeigt, wie sich der Absturz der Deutschen Mark ab 1922 in Augsburg niederschlug.

Von Inflation ist derzeit oftmals zu lesen. Währungen in aller Welt verlieren an Wert. 2021 habe der Euro 3,1 Prozent verloren, errechnete das Statistische Bundesamt. Die Prognose: 2022 sei ein Anstieg der Verbraucherpreise um 3,3 Prozent bei einem Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent zu erwarten. Wirtschaftshistoriker verweisen darauf, dass die Euro-Inflationsrate von 3,3 Prozent in der deutschen Geldgeschichte ein geringer Währungsverlust sei. Der Begriff "Inflation" gilt jedoch als Angstmacher. Warum bereits das Wort Besorgnis auslöst, verdeutlicht eine Rückblende um 100 Jahre.

Inflation als Inbegriff eines wirtschaftlichen Schreckgespenstes

Ab 1922 nahm im Gefolge des Ersten Weltkriegs in Deutschland jene Inflation ihren Lauf, von der Zeitzeugen ihr Leben lang erzählten. Als Erinnerung und als Belege für ihre Kinder und Enkel verwahrten sie wertlos gewordenes Inflationsgeld. In manchen Familien existieren noch immer rund 100 Jahre alte Geldscheine mit utopisch hohen Wertaufdrucken. Sie belegen den Anfang 1922 beginnenden, bis Dezember 1923 galoppierenden Verfall des Wertes der Deutschen Mark. Die Bevölkerung war dieser Geldentwertung hilflos ausgeliefert. "Inflation" wurde zum Inbegriff eines wirtschaftlichen Schreckgespenstes.

Die Rückblende ins Jahr 1922: Im Januar ließen die Reichsbank und die Bayerische Notenbank noch 100-Mark-Banknoten drucken. Mit einem solch gängigen Schein täuschten sie eine Geldwertstabilität vor, die es Anfang des Jahres 1922 nicht mehr gab. Sehr bald mussten sie Geldscheine mit immer höheren Werten drucken. Eine Inflation war in Gang gekommen. Der Wert der Mark orientierte sich an der weltweiten Leitwährung Dollar. Im Juli 1922 kostete ein Dollar 500 Mark, am 15. August überschritt er die 1000-Mark-Grenze. Banknoten über 5000, 10.000 und 50.000 Mark mussten gedruckt werden.

Die Bayerische Notenbank ließ im Januar 1922 unmittelbar vor Beginn einer Inflation diese 100-Mark-Banknote drucken. Foto: Sammlung Häußler

Die Inflation war nicht mehr zu bremsen. Die Reichsregierung sah sich gezwungen, zur Aufrechterhaltung des täglichen Bargeldverkehrs Notgeld zuzulassen. Städte, Gemeinden und Unternehmen erhielten die Erlaubnis, sogenannte Gutscheine als Ersatz für offizielle Banknoten zu drucken. Auch die Stadt Augsburg machte davon Gebrauch. Sie gab bei der Buch- und Kunstdruckerei J. P. Himmer einen Schein "Gut für 500 Mk." in Auftrag. Das Problem: Bis die "Gutscheine" zur Ausgabe bereit waren, hatte die Inflation sie zu Kleingeld abgewertet.

Als 500 Mark keinen halben Dollar mehr wert waren

Ab 15. September 1922 sollten die Augsburger 500-Mark-Gutscheine gelten. An diesem Tag waren 500 Mark keinen halben Dollar mehr wert. Die Ausgabe lohnte sich nicht mehr. Die großen Druckbogen wurden deshalb nicht zu Scheinen zerschnitten, sondern gelagert. Fast elf Monate später bekamen sie den Überdruck "9. August 1923" und "Neuerdings in Umlauf gesetzt; gültig bis 9. November 1923".

100 Jahre alter Augsburger Gutschein: Als 500-Mark-Schein 1922 gedruckt, bekam er im August 1923 den blauen Überdruck 500000 Mark Foto: Sammlung Häußler

Die 500er-Scheine wurden mit der Wertangabe "Fünfhunderttausend" und "Eine Million" überdruckt. Der Grund für diese immense Aufwertung: Ein Dollar kostete am 31. August 1923 elf Millionen Reichsmark. Eine Hyperinflation war im Gange. 631 Milliarden Mark betrug der Wert eines Dollars am 7. November 1923, am 20. November 4,2 Billionen Mark. Zum Zahlungsverkehr im Deutschen Reich waren Milliarden- und Billionen-Scheine nötig.

Druckfrische Augsburger "Gutscheine" kamen nie zum Einsatz

Den Wertverfall dokumentiert eine 1000-Mark-Reichsbanknote mit dem Datum 22. Dezember 1922. Doch auch sie kam damals nicht in den Umlauf. Erst mit dem Überdruck "Eine Milliarde" sollte der ursprüngliche 1000-Mark-Geldschein in den Zahlungsverkehr kommen. Viele dieser Scheine verschwanden jedoch ungebraucht bei Sammlern. Auch eine druckfrisch erhaltene Serie von sechs Augsburger "Gutscheinen" mit Wertangaben zwischen fünf Milliarden und fünf Billionen wurde nie zum Einkauf verwendet. Ausgabedatum sollte der 26. Oktober 1923 sein. Zu diesem Zeitpunkt war bereits die wertstabile Rentenmark in Vorbereitung, die die Inflation beendete.

Die Reichsbanknote von 1922 über 1000 Mark kam erst im September 1923 mit dem Überdruck "Eine Milliarde" an die Bankschalter. Foto: Sammlung Häußler

Als ab 15. November 1923 neue Rentenmarkscheine ausgegeben wurden, gab es für eine Billion Inflationsgeld eine Rentenmark. Zum Barumtausch wurden nur sehr große Scheine angenommen. Werte unter 50 Milliarden waren für wertlos erklärt worden. Dafür bekam man nicht mal mehr ein Ei. Sammler archivierten Inflationsgeld und kauften von Druckereien nicht mehr in den Umlauf gekommene druckfrische Milliarden- und Billionenscheine. Das erklärt die relativ großen Bestände an neuwertig erhaltenem Inflationsgeld.

Die Rentenmark wurde 1924 von der Reichsmark abgelöst. Ihr Ende nach dem Zweiten Weltkrieg verlief in Schritten. Die Währungsreform im Jahr 1948 brachte die D-Mark.

