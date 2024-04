Vor mehr als 150 Jahren begann die Bändigung des Lechs

Plus Nach wenigen Jahren zeigten sich auch die negativen Seiten der Verbesserungsmaßnahme. Das Projekt Licca liber soll den Lech wieder entfesseln.

Auf einer Landkarte aus dem Jahr 1846 ist der Lech bei Augsburg als kilometerbreites Fließgewässer aus vielen Rinnsalen mit Kiesbänken eingezeichnet. Das war der Ur-Lech, als er noch frei durch das Lechtal mäanderte. Fast alljährlich überflutete er bei Hochwassern die Lechebene. Zog sich das Wasser aus den Auen und von den Feldern zurück, hatte der Lech sich oftmals ein neues Hauptbett mit vielen Schlingen gesucht. Es wurde von zahlreichen Nebenarmen begleitet. Sie umflossen Kiesablagerungen und Sandbänke.

Hochwässer hinterließen auf Äckern und Wiesen Kies und Sand. Sie lagerten mitgerissene Bäume und Sträucher auf den Feldern ab. Bauern erlitten durch Ernteverluste riesige Schäden. Uferverbauungen waren beschädigt und Brücken zerstört. Den Kampf gegen die Urgewalten des Wildflusses Lech dokumentieren Berichte aus etlichen Jahrhunderten. In Augsburg sind die Aufzeichnungen detailliert. Für die Stadt war der Lech einst der wichtigste Energielieferant und eine Transportstraße für Flöße.