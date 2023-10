Wie die MAN-Brücke vom Fußgängersteg zum Verkehrsknotenpunkt wurde

Von Franz Häußler - vor 47 Min. Artikel anhören Shape

1914 montierte die MAN den ersten Eisensteg über den Lech. Autos fahren seit 7. August 1968 über die Betonbrücke. Vor wenigen Jahren wurde sie aufwendig saniert.

Die MAN-Brücke hat eine über 130-jährige Vorgeschichte. Die heutige breite Betonbrücke wurde am 7. August 1968 als wichtigstes Teilstück der Nordtangente eingeweiht. Sie bildet die direkte Verbindung zur Autobahnauffahrt Augsburg-Ost. Die Vorgängerinnen der Autobrücke waren Stege, die Fußgängern und Radfahrern vorbehalten waren.

Lechhausen hatte die Idee für den Lechsteg

Die Idee für einen Lechsteg an dieser Stelle hatte die Gemeinde Lechhausen vor 133 Jahren. Am 7. Juni 1890 verkaufte die Gemeinde Lechhausen (seit der Eingemeindung im Jahr 1913 ein Augsburger Stadtteil) 200 Tagwerk Gemeindegrund (über 680.000 Quadratmeter) im Griesle an die Maschinenfabrik Augsburg ( MAN). Die MAN plante dort einen Lagerplatz und den Bau einer Arbeiter-Wohnkolonie.

