Wie Max Gutmann als freigebiger Stifter Augsburg prägte

Plus Max Gutmann wurde vor 100 Jahren geboren und starb 1996. Er hat als Geschäftsmann, Mäzen und Ehrensenator der Universität zahlreiche Spuren in Augsburg hinterlassen.

Max Gutmann war ein erfolgreicher Geschäftsmann und Mitbegründer der Datschiburger Kickers. Mit dieser Prominenten-Mannschaft wurde er eine bekannte Persönlichkeit der jüngeren Zeitgeschichte. Bis zu seinem Tod 1996 spielten die Datschiburger Kickers über 2,5 Millionen DM für wohltätige Zwecke ein. Das ist die allgemein bekannte Facette in seiner Lebensgeschichte. Max Gutmann war auch ein Mäzen.

Die Uni Augsburg profitierte besonders von Max Gutmann

Sein Bekleidungshaus Max Gutmann an der Bahnhofstraße warf gute Gewinne ab. Sie ermöglichten dem Besitzer eine Freigebigkeit, von der die Öffentlichkeit erst nach seinem Tod erfuhr. Die Universität Augsburg pflegt das Andenken an ihn, denn er ließ sie in besonderem Maße von seinem Wohlstand profitieren: Zu seinem 60. Geburtstag 1983 stellte Max Gutmann der 1970 gegründeten Universität eine erhebliche Summe zu freier Verwendung zur Verfügung.

Gutmann-Werbung in den 1950er Jahren. Foto: Sammlung Häußler/stadtarchiv

Die Spende bildete den Grundstock für die erste Universitätsstiftung. Die Uni dankte dem Mäzen 1984 mit der Verleihung des Titels Ehrensenator. Max Gutmann blieb der Universität verbunden: Testamentarisch vermachte er ihr eine Immobilie. Deren Verkauf erbrachte 615.000 D-Mark. Damit konnten Wohnungen für Gastdozenten auf dem Uni-Gelände erworben werden.

Augsburg würdigte Gutmann mit einer Straße und der Ehrenbürgerwürde

Kurz vor seinem Tod errichtete Max Gutmann im Herbst 1995 eine Stiftung unter der Verwaltung der Stadt Augsburg. Aus den Erträgen von Wald-, Grund- und Hausbesitz werden außergewöhnliche Projekte im sozialen und im sportlichen Bereich bezuschusst. Die Stadt konnte sich für die Stiftung erst nach seinem Tod mit der Verleihung der postumen Ehrenbürgerwürde und mit der Benennung der Max-Gutmann-Straße bedanken.

Anstecker "Datschiburger Kickers". Foto: Sammlung Häußler/Stadtarchiv

Max Gutmann gab wenig über sein Privatleben preis. Nur enge Wegbegleiter wussten darüber Bescheid. Sie erstellten zu seinem 70. Geburtstag Kurzbiografien. Max Gutmann wurde am 7. April 1923 in Treuchtlingen geboren. Er übersiedelte mit den Eltern nach Augsburg, als sein Vater bei den Stadtwerken eine leitende Position erhielt. Sohn Max – eines von fünf Kindern – absolvierte die Oberrealschule und eine Kaufmannslehre.

1945 eröffnete er im Alter von 22 Jahren in der Wohnung seiner Eltern am Mittleren Graben einen Bekleidungshandel. 1948 mietete er eine Ladenfläche an der Bahnhofstraße. Das Adressbuch für 1954 verzeichnet das "Bekleidungshaus M. Gutmann" als Mieter, 1961 ist er Hausbesitzer. Max Gutmann vergrößerte die Geschäftsräume und den Immobilienbesitz zielstrebig in Etappen.

Plakat zum ersten Spiel der Datschiburger Kickers am 17. Juli 1965 im Rosenaustadion. Foto: Sammlung Häußler/stadtarchiv

Der Herrenausstatter kleidete 20 Jahre lang deutsche Fußball-Nationalmannschaften ein. Das verschaffte ihm viele Verbindungen in Sportkreisen. In Augsburg fungierte er auf vielfache Weise als Sportförderer. Für unterklassige Vereine hatte er stets eine offene Hand, unterstützte den Schulsport, stiftete Trophäen und sprang bei finanziellen Engpässen bei Sportveranstaltungen ein. Als Reiter, Segelflieger, Tennisspieler und Fußballer war er selbst sportlich aktiv.

Viele Prominente spielten bei den Datschiburger Kickers

Die Kontakte Max Gutmanns in der deutschen Sportwelt trugen Früchte, als er im Jahr 1965 mit dem Sportjournalisten Horst Eckert die Datschiburger Kickers gründete. Viele Prominente traten im Fußballdress bei Wohltätigkeitsspielen an. Max Gutmann fungierte als Kapitän der Datschiburger Kickers mit wechselnden VIPs aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Der FC Schmiere, organisiert vom Rundfunk-Sportmoderator und Kabarettist Sammy Drechsel, war beim ersten Spiel am 17. Juli 1965 im Rosenaustadion der Gegner. Beim FC Schmiere spielten Exboxweltmeister Bubi Scholz und Fritz Walter, Toni Turek stand im Tor. Bei den Datschiburger Kickers war Helmut Haller (damals AC Bologna) das Zugpferd. 22.000 Besucher lockte das legendäre Spiel ins Rosenaustadion.

Gedenktafel für Max Gutmann in der Bahnhofstraße. Foto: Sammlung Häußler/stadtarchiv

Zum 70. Geburtstag 1993 zitierte ein Laudator Max Gutmanns Devise "Wer wenig braucht, hat viel!". Anspruchslos und praktizierender Christ, habe der hartnäckige Junggeselle auf vielfache Weise Nächstenliebe und Sportförderung praktiziert. Der freigebige Geschäftsmann wurde mit dem Großen Bundesverdienstkreuz und dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Eine Gedenktafel erinnert an einem gestifteten Haus in der Bahnhofstraße an ihn.

