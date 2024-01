Kröll&Nill, Zentral und Co.: Diese Modehäuser sind Geschichte

Mit dem Modehaus Rübsamen verschwindet demnächst ein Traditions-Modehaus aus Augsburg. Über die Jahre gab es immer wieder namhafte Abgänge.

Die angekündigte Schließung des Modewarenhauses Rübsamen weckt bei vielen nostalgische Gefühle. Gab es da nicht mal in der Innenstadt das Ausstattungs- und Modehaus Kröll & Nill und das Damenmodenhaus Fischer? Es waren traditionsreiche Häuser mit einem breiten Sortiment. Anno 1870 hatte Carl Fischer am Perlachberg ein Geschäft für Schnitt- und Modewaren sowie für Damen-Konfektion eröffnet. Er war eines der ersten in Deutschland, das neben Stoffen fertige Damenkleidung führte. Es war noch die Zeit, in der man mit einem Stoff zur Schneiderin oder zum Schneider ging, um sich damit Maßkleidung nähen zu lassen.

Das Konzept mit fertiger Damenkleidung bewährte sich. 1929 konnte Fischer in ein eigenes großes Geschäftshaus an der Ecke Annastraße/Steingasse übersiedeln. 1944 wurde es ausgebombt und sofort nach Kriegsende wiederaufgebaut. Das Spezialhaus für Damenbekleidung profitierte vom ungeheuren Nachholbedarf. 1992 zogen sich die Besitzerfamilien zurück. Der Schriftzug "Fischer" blieb am Gebäude mit 2600 Quadratmetern Verkaufsfläche. 2001 endete der Verkauf von Damenmode.

Wo einst das Modehaus Fischer in der Annastraße saß, sind jetzt mehrere kleinere Geschäfte untergebracht. Foto: Fred Schöllhorn

Wollworth hinterlässt bis heute einen Leerstand in der Annastraße

Im Februar 2002 schloss das Modehaus Kröll & Nill zwischen Annastraße und Philippine-Welser-Straße seine Pforten. 1897 hatte Konrad Nill das Areal erworben. Er ließ einstige Fuggerhäuser zu Augsburgs stilvollstem Geschäftshaus umbauen. An die Historie erinnern noch immer die repräsentativen Eingänge mit den spätgotischen steinernen Türbogen mit Fuggerwappen. In der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 1944 war das Geschäftshaus in Schutt und Asche gelegt worden. 1947 begann der Neubau. Für mehrere Nachkriegsgenerationen wurde Kröll & Nill zum Anlaufpunkt beim Kauf von Textilien aller Art.

Die Filiale der Bäckerei Wolf in der Steingasse hatte an dieser Stelle ein Fachgeschäft für Herren- und Knabenkleidung als Vorgänger: Es war das Trauner-Haus. Anno 1885 hatte Michael Trauner das Geschäft gegründet. Das Gebäude erlitt 1944 schwere Bombenschäden und wurde nach der Währungsreform 1948 wieder aufgebaut. Trauner profitierte in der Wirtschaftswunderzeit von einem großen Stoffsortiment und einer Maßwerkstätte.

Dass es an der Annastraße 14 eine große Filiale des Kaufhaus-Konzerns Woolworth gab, dürfte noch geläufig sein. Das Unternehmen ist in Augsburg nach wie vor mit mehreren Niederlassungen präsent, doch der Wegzug aus der Annastraße sorgte dort zeitweise für Leerstand in einer stilvollen Gewölbehalle.

Das Damenmodehaus Boecker war einst in der Bürgermeister-Fischer-Straße zu Hause. Foto: Franz Häußler

Die Erinnerung an Kaufhäuser und Modehäuser im Nachkriegs-Augsburg hängt bei Seniorinnen und Senioren vor allem an großen Neubauten. 1954 wurde an der Ecke Leonhardsberg/Karolinenstraße das Bekleidungshaus Mages erbaut. Mehr als ein halbes Jahrhundert war es ein fester Begriff in Augsburg. Die Bürgermeister-Fischer-Straße lockte den Kaufhaus-Konzern Horten als Investor an. Horten erbaute bei der Moritzkirche das Großkaufhaus Merkur. Hier hatte auch das Damenmodenhaus Boecker großzügige Verkaufsflächen. In einem Teil des Gebäudes sitzt heute das Modehaus Wöhrl.

Das Zentral-Kaufhaus hatte in Augsburg eine bewegte Geschichte Foto: Franz Häußler

1934 bekam das Zentral-Kaufhaus an der Bürgermeister-Fischer-Straße diesen Firmennamen. Es war zuvor das Kaufhaus Landauer, dessen jüdische Besitzer es unter dem Zwang der Nationalsozialisten verkauft hatten. 1944 beschädigten Bombenangriffe das Zentral-Kaufhaus schwer, der Verkauf ging in den Kellern weiter. Von 1949 bis 1954 dauerte der Wiederaufbau. Bis 1974 wuchs die Verkaufsfläche auf 8000 Quadratmeter.

Nach einer Neugestaltung 1988/89 galt das Zentral-Kaufhaus als eines der schönsten Kaufhäuser Süddeutschlands. Im Jahr 2000 wurde es geschlossen und von Kaufhof übernommen. Seither teilen den großzügigen Bautenkomplex Mode- und Schuhgeschäfte (Schuh Schmid). Im November 1970 wurde das Neckermann-Kaufhaus zwischen Bürgermeister-Fischer-Straße und Martin-Luther-Platz eröffnet. Bereits 1978 übernahm Karstadt den Neubau.

Als Erinnerung an Augsburger Kaufhäuser bleibt ein Holzkleiderbügel

Die Bahnhofstraße entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg zur Einkaufsstraße mit mehreren Modehäusern. Adressbücher verzeichnen Ende der 1950er Jahre „Laemmle – Stoffe, Wäsche, Gardinen, Damenbekleidung“ (Bahnhofstraße 2) und Hettlage, laut Werbung "Schwabens großes Fachgeschäft für Herren- und Knabenkleidung" (Bahnhofstraße 5 und 8). In Richtung Hauptbahnhof folgte das Bekleidungshaus Max Gutmann. Der Gründer der Prominenten-Fußballmannschaft Datschiburger Kickers starb 1996 als vielfach geehrter Mäzen.

Diese Kleiderbügel sind Überreste alter Augsburger Kaufhäuser. Foto: Franz Häußler

In vielen Haushalten blieben Holzkleiderbügel mit den Namen verschwundener Augsburger Modehäuser und Kaufhäuser im Gebrauch. Zum nostalgischen Krimskrams zählt ein Tragegriff mit dem Aufdruck "Kröll & Nill Das große Ausstattungshaus" aus den 1960er Jahren. Damit wurde ein verschnürtes Paket mit Vorhangstoff nach Hause getragen. Eine kleine Papiertüte des Zentral-Kaufhauses blieb ebenfalls vor der Entsorgung bewahrt.