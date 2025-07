Augsburger gesteht, Gelder von russischen Millionären veruntreut zu haben

Mihail L. (Name geändert), 40 Jahre alt, wird vermutlich die kommenden Tage ein freier Mann sein und den Knast verlassen dürfen. Seit Monaten sitzt er in U-Haft. Zwar hat ihm die 7. Strafkammer des Landgerichtes Augsburg am Mittwoch eine Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren aufgebrummt, das Gericht setzte den Haftbefehl gegen den Verurteilten aber außer Vollzug – unter anderem gegen eine Kaution von 20.000 Euro. Der schillernde Unternehmer, der in der Stadt in Szenekreisen durchaus eine bekannte Größe gewesen war, hatte zuvor eingeräumt, Gelder seiner gut betuchten Kunden veruntreut zu haben. Es ging um Millionen.

