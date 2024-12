Preisgekröntes Projekt: Grandhotel Cosmopolis steht vor dem Aus

Als das Grandhotel Cosmopolis 2013 im Springergässchen in Augsburg als Experiment startete, war die Begeisterung groß. Die Herberge für Gäste mit und ohne Asyl, die gleichzeitig Künstlerhaus und Café ist, stand für Kreativität, Inklusion und Gemeinschaft. Medien aus dem In- und Ausland berichteten, in den Folgejahren erhielt die Einrichtung zahlreiche Auszeichnungen. Nun ist das Grandhotel Cosmopolis in einer schweren finanziellen Krise, gab der Vorstand am Wochenende bekannt. Wenn nicht schnell neue Gelder akquiriert würden, drohe dem Vorzeigeprojekt in wenigen Monaten das Aus.

