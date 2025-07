Augsburger Haltestelle: Aggressiver Mann schlägt Kopf gegen Scheibe

Die Augsburger Polizei wurde am Donnerstag gegen 18 Uhr wegen eines jungen Mannes in den Holzweg in Oberhausen gerufen. Dieser lief offenbar mehrfach auf die Straße und schlug seinen Kopf gegen die Scheibe einer Haltestelle.

Polizeibeamte brachten den 24-Jährigen, der scheinbar unter Drogeneinfluss stand und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in ein Krankenhaus. Dabei leistete der 24-Jährige erheblichen Widerstand und spuckte einem Polizeibeamten ins Gesicht, heißt es im Bericht. Außerdem beleidigte und bedrohte er die Beamten mehrfach. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung gegen den Mann. (ina)