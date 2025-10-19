Augsburger Hauptbahnhof: Schwarz-Grün will Haltemöglichkeit für Autos im Westen

Am vor knapp zwei Jahren eröffneten Westzugang des Hauptbahnhofs zur Rosenaustraße hin soll es künftig eine Haltemöglichkeit für Autos geben, um Reisende abzusetzen oder aufzunehmen. Das ist ein Wunsch der schwarz-grünen Regierungskoalition.
In einem Antrag an die Stadtverwaltung wird gefordert, die Umwandlung bestehender Parkplätze in so genannte Kiss-and-Ride-Plätze zu prüfen. Sie wären künftig nicht mehr zum längeren Parken vorgesehen, sondern nur noch zum schnellen Ein- oder Aussteigenlassen. Infrage kommen aus Sicht der Grünen speziell Parkplätze entlang der Rosenaustraße nahe des Tunneleingangs Höhe Sebastian-Buchegger-Platz.
„Gerade Familien, ältere Menschen oder Reisende mit schwerem Gepäck sind auf eine sichere und geordnete Abholmöglichkeit angewiesen. Kiss&Ride-Parkplätze würden hier eine klare Verbesserung bringen und die Verkehrssituation spürbar entspannen“, so CSU-Rat Bernd Zitzelsberger. Beide Fraktionen betonten, dass der Westzugang zum Thelottviertel hin gut angenommen werde. (skro)
