Verfolgen Sie den Augsburger Plärrerumzug im Livestream

Am Freitag wurde der Augsburger Herbstplärrer mit dem Fassanstich offiziell eröffnet. Einer der Höhepunkte ist am Samstag der Plärrerumzug, der ab 12.30 Uhr in der Maximilianstraße startet. Unser Medienhaus berichtet am Wochenende umfassend über das gesellschaftliche Ereignis. Die Details im Überblick:

Hier geht es zum Livestream mit Ton.

Der Fernsehsender A.TV berichtet am Samstag ab 13 Uhr live über den Plärrerumzug mit über 2200 Teilnehmenden. Zwei weitere Live-Sendungen gibt es am Mittwoch, 28. August, und am Donnerstag, 29. August, jeweils ab 20.30 Uhr aus dem Binswanger-Festzelt. Die Sendungen bringen den Zuschauern die Atmosphäre des Umzugs und des Festzeltbetriebs nach Hause. Die Livesendungen sind via Satellit, Magenta TV und online in ganz Bayern empfangbar.

Herbstplärrer 2024: Bierzelt-Hits, Updates und die besten Bilder

Hitradio rt1 startet dieses Jahr das erste offizielle Plärrer-Radio von Schwabens größtem Volksfest. Rund um die Uhr laufen Bierzelthits, Partykracher und Kulthits, die jeder mitsingen kann. Auch Songs, die in Fahrgeschäften wie der Leopardenspur oder dem Kettenkarussell gespielt werden, sind zu hören - im Internet unter rt1.de oder über die Hitradio rt1 App.

Die Augsburger Allgemeine berichtet in Wort und Bild unter augsburger-allgemeine.de über das erste Plärrerwochenende, dort gibt es Bilderstrecken vom ersten Abend und vom Plärrerumzug. Auch in der gedruckten Zeitung wird über Schwabens größtes Volksfest am Samstag und Montag ausführlich berichtet.