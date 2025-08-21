Icon Menü
So will eine hochschwangere Festwirtin den Augsburger Herbstplärrer meistern

Tina Held erwartet im September Zwillinge. Auf dem Plärrer will sie trotzdem präsent sein. Damit alles glatt läuft, erhält die 34-Jährige viel Unterstützung.
Von Miriam Zissler
    Tina Held und ihr Mann Murat Kuy-Held freuen sich auf ihren Nachwuchs. Doch bevor die Zwillinge das Licht der Welt erblicken, findet der Herbstplärrer statt.
    Tina Held und ihr Mann Murat Kuy-Held freuen sich auf ihren Nachwuchs. Doch bevor die Zwillinge das Licht der Welt erblicken, findet der Herbstplärrer statt. Foto: Marcus Merk

    Tina Held und ihr Mann Murat Kuy-Held strahlen um die Wette. Die Vorfreude auf das, was nach dem Herbstplärrer kommt, ist unübersehbar: Das Paar, das vergangenen Oktober geheiratet hat, wird erstmals Eltern. Der Termin ist Ende September. Zuvor steht für die Festwirtin des Schallerzelts das an, was sie am liebsten hat: der Plärrer. Doch diesmal wird es für sie ganz anders werden, als in den vergangenen Jahren, wo sie tatkräftig von frühmorgens bis spätabends im Zelt war. Sie will diesmal trotzdem so oft es geht da sein und hat dafür einige Voraussetzungen geschaffen.

