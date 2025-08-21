So will eine hochschwangere Festwirtin den Augsburger Herbstplärrer meistern

Tina Held und ihr Mann Murat Kuy-Held strahlen um die Wette. Die Vorfreude auf das, was nach dem Herbstplärrer kommt, ist unübersehbar: Das Paar, das vergangenen Oktober geheiratet hat, wird erstmals Eltern. Der Termin ist Ende September. Zuvor steht für die Festwirtin des Schallerzelts das an, was sie am liebsten hat: der Plärrer. Doch diesmal wird es für sie ganz anders werden, als in den vergangenen Jahren, wo sie tatkräftig von frühmorgens bis spätabends im Zelt war. Sie will diesmal trotzdem so oft es geht da sein und hat dafür einige Voraussetzungen geschaffen.

