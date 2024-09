Modegeschäft Benesch geht, ein neuer Laden für Luxusmode kommt

„Mir fällt die Entscheidung richtig schwer“, sagt Rosemarie Benesch und lässt den Blick durch ihren Laden in der Annastraße schweifen. Sie steht im ersten Stock, an der großen Fensterfront, die den Blick auf die Annastraße freigibt und wo eine kleine Bar die Kundschaft zum Verweilen einlädt. Erst vor viereinhalb Jahren hat die Modeexpertin ihr damaliges Geschäft am Ende der Annastraße Ecke Ludwigstraße verlassen und die ehemalige Esprit-Fläche übernommen, um sich zu vergrößern. Mit viel Aufwand und einem ganz individuellen Ladendesign hat sie auf den Flächen eine besondere Atmosphäre geschaffen. 38 Jahre lang war Benesch in Augsburg die Anlaufstelle für gehobene Mode und Luxusmarken wie Prada, Dolce Gabbana, Valentino und Yves Saint Laurent. Dass sich Rosemarie Benesch zum Rückzug entschieden hat, hat vor allem private Gründe - und es gibt bereits einen Nachmieter.

Wenn Rosemarie Benesch über die Geschäftsaufgabe in Augsburg spricht, dann spürt man, dass ihr das nahe geht. „Dieser Laden ist mein Lebenswerk“, sagt sie. Begonnen hat Benesch in der Annapassage und war später dann an der Ecke Annastraße/Ludwigstraße beheimatet. Mit dem neuen Store auf rund 1200 Quadratmetern in 1a-Lage in der Annastraße hatte man sich 2020 noch einmal vergrößert. Tochter und Enkel übernahmen damals die Filialleitung. Jetzt hätten sich aber familiäre Veränderungen ergeben. Die Nachfolge könne nicht mehr aus der eigenen Familie heraus gestemmt werden. In ihrem Schreiben an die Kunden lässt Rosemarie Benesch wissen, dass sie sich aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters langsam aus dem aktiven Geschäft zurückziehe. „Ich muss meine Nachfolge regeln“, so Bensch.

Benesch-Laden in Landsberg bleibt

Den zweiten Laden in ihrer Heimatstadt Landsberg wird Benesch dagegen weiter führen. Dieser sei mit rund 80 Quadratmetern deutlich kleiner, sie müsse nicht pendeln und könne ihn daher gut selbst weiter betreuen. Dort soll es auch ein neues Konzept geben. „Mode ist mein Leben, meine Leidenschaft. Mir macht das Spaß und ich liebe es, in den Laden zu gehen und zu verkaufen“, sagt sie.

Einen Leerstand wird es mit dem Auszug von Benesch aber nicht geben. Zum 1. Dezember übernimmt Emerson Renaldi. Das familiengeführte Unternehmen ist in Nürnberg bereits seit 1979 Anlaufstelle für High-Luxus-Fashion. In Augsburg eröffnet das Haus nun den ersten Store außerhalb der Frankenmetropole. „Es war schon immer ein Wunsch, zu expandieren und uns im stationären Handel sichtbarer zu machen“, begründet Niloy Rahman, verantwortlich für den stationären Einzelhandel. Der Standort in Augsburg sei ideal, er verkörpere die gleichen Werte wie Emerson Renaldi, dazu sei man mit Familie Benesch schon länger in Kontakt und pflege eine gute Beziehung. Die Mitarbeiter werden übernommen.

Luxus-Modehaus Emerson Renaldi setzt in Augsburg auch auf Events

Der Laden soll zunächst optisch nicht umgestaltet werden. Stück für Stück wolle man ihn dann aber an die „DNA“ von Emerson Renaldi anpassen. Neben Damen- und Herrenbekleidung soll es unter anderem auch Düfte und Wohnaccessoires geben. „Wir sind ein Multibrand-Store und bieten auch bezahlbaren Luxus für jedermann“, so Rahmen. Emerson Renaldi stehe für Qualität, Emotionen und langlebige Verbindungen. Auch Events gehörten zum Konzept und spielten künftig auch in Augsburg eine wichtige Rolle.