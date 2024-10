Stadtplaner spricht sich für Verkehrsberuhigung in der Hallstraße aus

Der Durchgangsverkehr in der Hallstraße ist nicht nur dem Holbein-Gymnasium ein Dorn im Auge. Rund 1150 Schülerinnen und Schüler überqueren teils mehrmals täglich die Straße - nicht selten kommt es zu gefährlichen Situationen mit vorbeifahrenden Autos. Das beobachtet auch regelmäßig Architekt und Stadtplaner Felix Salazar, dessen Blick aus seinem Bürofenster direkt auf die Gefahrenstelle fällt. Genauso wie die Schule und die SPD würde er sich eine Verkehrsberuhigung wünschen.

Wenn Salazar telefoniert, steht er häufig am Fenster und blickt hinaus. Immer wieder beobachtet er gefährliche Situationen - etwa wenn Kinder und Jugendliche nicht so aufmerksam sind, wie sie sollten, oder Autofahrer zu schnell unterwegs sind. Er berichtet von vielen Elterntaxis und zu schnellen Lieferwägen - gerade in den Morgenstunden seien Fahrer und Fußgänger mit einer unübersichtlichen Situation konfrontiert. Salazar sieht „Handlungsbedarf“. Die derzeitige Situation könne keine „Dauerlösung“ sein, findet er.

Verkehrsberuhigung in der Augsburger Hallstraße wird seit Jahren diskutiert

Eine Verkehrsberuhigung der Hallstraße wird seit mehreren Jahren immer wieder diskutiert und lag als Planentwurf auch schon vor, allerdings scheiterte sie bisher an unterschiedlichen Vorstellungen zur Ausgestaltung. Salazar kenne den Planentwurf. „Das wäre eine gute Lösung“, sagt er. Doch dieser liegt auf Eis, der Wegfall von zwölf Autostellplätzen und das Schaffen von 70 Radabstellplätzen ist von der Stadt ein kleiner Schritt zur Verkehrsberuhigung. Salazar kennt aus anderen Städten auch andere Lösungen. „Da wird auf dem Asphalt mit Farben gearbeitet, um Aufmerksamkeit zu erzeugen“, sagt er.

Die Sozialfraktion habe in den vergangenen Jahren „mehrfach Anträge zur Verkehrsberuhigung und Sperrung“ der Hallstraße gestellt, so SPD-Stadträtin Tatjana Dörfler. Sie wisse aus vielen Gesprächen, dass es da „wöchentlich zu Beinahe-Unfällen“ komme. Sie nennt Lissabon als ein Beispiel, wo es in verkehrsberuhigten Zonen versenkbare Poller gebe, die die Zufahrtsmöglichkeiten regelten. Dörfler spricht sich für einen Verkehrsversuch in der Hallstraße aus, wo der Durchgangsverkehr unterbunden werden sollte. „Dann könnte man auch feststellen, wie sich die Sperrung auf den Verkehrsfluss auswirkt.“

Icon Vergrößern Thomas Körner-Wilsdorf, Mitarbeiter in der Schulleitung des Holbein-Gymnasiums, zeigt den Zustand des Tunnels unter der Hallstraße. Foto: Michael Hochgemuth Icon Schließen Schließen Thomas Körner-Wilsdorf, Mitarbeiter in der Schulleitung des Holbein-Gymnasiums, zeigt den Zustand des Tunnels unter der Hallstraße. Foto: Michael Hochgemuth

Erst kürzlich wurden die Fünftklässler des Holbein-Gymnasiums erstmals mit dem ADAC-Verkehrserziehungsprogramm „Achtung Auto“ geschult. Das Argument, die Schüler könnten auch den Tunnel benutzen, der den Alt- und Neubau miteinander verbindet, lässt Thomas Körner-Wilsdorf, Mitarbeiter im Direktorat des Holbein-Gymnasiums, nicht gelten. Für rund ein Viertel der Schüler, die aus Platzmangel in der Ulrichschule untergebracht sind, würde das die Laufwege um ein Vielfaches verlängern. Für die übrigen Schüler sei es aus anderen Gründen oft keine Option. „Wenn es regnet, ist es in dem Tunnel nass und er muss gesperrt werden.“ Er gelte als nicht sanierbar, so Körner-Wilsdorf. Der Tunnel sei baulich schwer durch Feuchtigkeit im Mauerwerk geschädigt, ergänzt Lehrerin Petra Tonsky-Katzer. „Es platzen regelmäßig größere Putzteile ab. Schimmel, rutschiger Boden und Moosbildung beeinträchtigen die Nutzbarkeit.“