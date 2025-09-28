Toben statt Langweile! Das sind die zwölf besten Spielplätze in Augsburg

Schaukeln, rutschen, plantschen, und buddeln ist angesichts des Spielplatzmangels in Augsburg nicht immer leicht. Doch trotz aller Kritik gibt es zumindest einige Möglichkeiten für Kinder – und betreuende Eltern. Helfen bei der Suche nach dem neuen Lieblingsspielplatz können Online-Bewertungen.
Beliebte Spielplätze in Augsburg: Zwölf Tipps für Eltern und Kinder
Wir haben Ihnen die am besten bewerteten Spielplätze in Augsburg und der näheren Umgebung aufgelistet und in einer Karte markiert. Die Mindestanforderungen für unser Ranking waren 4,7 Sterne auf Google bei 20 Abstimmungen. Zwar gibt es Portale mit entsprechenden Ranglisten, dort basieren die Werte allerdings oft auf weniger Bewertungen.
Spielplatz am Proviantbachquartier: 4,7 Sterne
- Profil: Spielplatz für größere und kleinere Kinder, bietet z.B. eine Kletterwand sowie eine Babyschaukel
- Lage: zwischen Proviantbachstraße 12 und Proviantbach
- Tipp: Durch Schatten spendende Bäume auch an heißen Tagen zu empfehlen
Abraxas Spielplatz: 4,7 Sterne
- Profil: Mit 4000 Quadratmetern der wohl größte Spielplatz in Augsburg und entsprechend abwechslungsreich
- Lage: Hinter dem Kulturhaus Abraxas im Reesepark (Am Exerzierpl. 15)
- Tipp: Liegt im Winter genug Schnee, findet sich hier auch ein Schlittenberg
Spielplatz am Friedberger Baggersee: 4,7 Sterne
- Profil: Übersichtlicher Spielplatz auf der Liegewiese am Baggersee
- Lage: Zwischen dem Parkplatz am Baggersee (Seestraße 17) und dem Kiosk Friedberger See Süd
- Tipp: Nebendran stehen auch Tischtennisplatten
Spielplatz an der Erhart-Kästner-Straße: 4,7 Sterne
- Profil: Klassischer Spielplatz mit Sandkasten, Rutsche und Co.
- Lage: Zwischen dem südlichen Eck der Erhart-Kästner-Straße und den Tennisplätzen
- Tipp: Für die Fußballstars von morgen gibt es auch einen angrenzenden Bolzplatz
Spielplatz Welserstraße: 4,7 Sterne
- Profil: Weitläufiger Spielplatz im Grünen mit vielen Angeboten
- Lage: Auf der Fläche zwischen der Weidachstraße und dem Wertstoffhof in Stadtbergen
- Tipp: Die Seilrutsche bringt Spaß-Garantie
Spielplatz „in königlicher Höhe“: 4,7 Sterne
- Profil: Abenteuerspielplatz mit vielen Klettermöglichkeiten, aber auch Wippen und Schaukeln
- Lage: Pfarrer-Martin-Bummele-Weg, Eingang von der Enzianstraße 72, Königsbrunn
- Tipp: Der Spielturm mit Röhrenrutsche ist ein für Spielplatz-Verhältnisse wahrlich königliches Bauwerk
Wasserspielplatz Hammel: 4,8 Sterne
- Profil: Spaß ist hier nicht nur mit Wasser und Matsch, sondern auch Klettergerüst und Trampolin möglich
- Lage: Mühlbachstraße 24 in Neusäß, etwa 100 Meter hinter der Einfahrt zum Parkplatz
- Tipp: Im Picknickbereich können sich die Erwachsenen entspannen und verausgabte Kinder stärken
Spielplatz Botanischer Garten: 4,8
- Profil: Zentral sind eine Kletterburg mit Rutsche und eine große Sandfläche
- Lage: Am nördlichen Rand des Botanischen Gartens, gute 300 Meter Luftlinie vom Parkplatz in der Siebentischstraße
- Tipp: Der integrative Spielplatz ist auch ausgerichtet für Kinder mit Handicap
Spielplatz südlich der Wasserwacht: 4,8 Sterne
- Profil: Kletter- und Schaukelspaß auf einer großen Sandfläche
- Lage: Gute 100 Meter südlich der Wasserwacht am Ostufer des Kuhsees, Adresse: Oberländer Straße 129
- Tipp: Direkt bei der Wasserwacht befindet sich auch ein Kleinkinderspielplatz
Schaukelspielplatz Sheridanpark: 4,8 Sterne
- Profil: Weitläufiges Gelände mit verschiedenen Schaukeln
- Lage: Im südlichen Bereich des Sheridanparks
- Tipp: Ein Bolzplatz und weitere Spielplätze liegen nebenan im Park
Kinderspielplatz Breslauer Straße: 4,8 Sterne
- Profil: Abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten und eine Seilbahn
- Lage: Zwischen Breslauer Straße 60 und der Hammeler Landstraße, Neusäß
- Tipp: An Reckstangen in unterschiedlicher Höhe kommen auch kleine Turnerinnen und Turner auf ihre Kosten
Königsbrunn Grüntenstraße Spielplatz: 4,8 Sterne
- Profil: Spielattraktionen im Fahrzeugstil: Vom Mähdrescher bis zur Kutsche ist vieles vertreten
- Lage: An der Ecke Grüntenstraße / Pfänderweg, Königsbrunn
- Tipp: Vor allem kleinere Kinder dürften hier Spaß haben
