Augsburger Kanzlei feiert 90-jähriges Bestehen mit Promi-Gast

Die rund 200 Gäste, die sich am Montagabend in der Teehalle des Hotels Maximilian‘s einfanden, kamen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Die Augsburger Kanzlei „Patentanwälte Charrier Rapp & Liebau“ hatte zur Feier ihres 90-jährigen Bestehens eingeladen. Und wer bei Patentrecht eher an eine trockene Materie dachte, wurde an dem Abend eines Besseren belehrt. Das lag auch an einem Überraschungsgast.

Die Kanzlei um die Partner Thomas Schwarz, Ulrich Wohlfahrt, Stefan Gehrsitz und Bertram Rapp vertreten in- und ausländische Unternehmen bei Patent-, Marken- und Musterrecht. Überwiegend arbeiten sie mit dem Mittelstand zusammen. Patentanwalt Bertram Rapp nahm die Gäste mit auf eine Zeitreise der Erfindungen. Dabei erzählte er etwa, dass die erste patentierte, automatische Autowaschstraße aus Augsburg stammt. „Sie sehen schon, wir Augsburger können nicht nur Diesel“, so Rapp. Man könne mit Stolz sagen, dass die Kanzlei am technologischen Fortschritt auf unterschiedlichsten Gebieten beteiligt war. Wie wichtig verrückte Ideen und Wagemut für den Fortschritt der Gesellschaft sind, zeigte ein prominenter Gast.

Patentanwalt Stefan Gehrsitz hatte seinen früheren Kommilitonen und Freund Vince Ebert als Überraschungsgast eingeladen. Ebert ist ein bekannter Kabarettist und Buchautor. Foto: Ina Marks

Der studierte Physiker, Kabarettist und Buchautor Vince Ebert, der jahrelang in der ARD die Sendung „Wissen vor Acht“ moderiert hatte, trat überraschend auf. Sein ehemaliger Kommilitone und Freund, Patentanwalt Stefan Gehrsitz, hatte ihn nach Augsburg eingeladen. Ebert appellierte auf witzige und nachdenkliche Weise, selbst zu denken, sagte, dass die Vorstellungskraft die Menschen außergewöhnlich mache. „Schimpansen würden nie Geld für die Rente zurücklegen.“ Er sprach von einer mentalen Rezession, in der man sich derzeit befinde. „Statt offen für die Zukunft zu sein, verstricken wir uns in Regeln und Gesetze.“ Und er forderte zu Mut und Unangepasstheit auf. „Wenn die Menschen nie etwas Bescheuertes gemacht hätten, wäre nie etwas Gutes entstanden.“ Neben musikalischen Einlagen durch das Staatstheater gab es auch noch einen Scheck von 9000 Euro für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die die Kanzlei spendete. (ina)

Christine und Bertram Rapp Foto: Ina Marks