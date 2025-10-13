Debatte um Attestpflicht: „Wir sind nicht die Attestschreiber der Augsburger Schulen“

„Schulschwänzer zu ermitteln, ist eine Fehlinanspruchname ärztlicher Leistungen – wir sind nicht die Attestschreiber für die Augsburger Schulen.“ Die Augsburger Kinderärzte seien es leid, unnötige Atteste zu schreiben, wenn Schüler am Tag einer Klausur plötzlich Kopfschmerzen oder Bauchweh bekommen und zuhause bleiben wollen, sagt Kinderärztin Anke Steuerer, Vizepräsidentin des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Ihre Aufgabe sei es, wirklich kranken Kindern zu helfen. Die Anforderungen der Schulen belasteten gerade zu Erkältungs- und Grippezeiten das System der Kinderärzte über die Maßen.

An vielen Augsburger Schulen ist es mittlerweile üblich, dass Kinder, die am Tag einer Leistungserhebung fehlen, ein ärztliches Attest bringen müssen. Das betrifft vor allem die höheren Klassen der Augsburger Gymnasien, aber wird auch an anderen Schulen so gehandhabt. Spätestens, wenn Schüler häufiger bei Proben fehlen, wird eine Attestpflicht verhängt. Und auch bei mehr als drei Fehltagen in Folge müssen die Schüler zum Arzt. Beliebt sind auch Atteste für plötzliche Erkrankungen am Tag vor den Ferien.

„Ich kann ja verstehen, dass die Schulen ein Problem haben, herauszufinden, ob es dem Kind wirklich schlecht geht oder ob es die Klausur geschwänzt hat“, sagt Steuerer. Aber das zu klären, könne nicht Aufgabe der Kinderärzte sein. „Wir sind für Kinder da, die wirklich unsere ärztliche Hilfe brauchen“, sagt die Medizinerin. Die Kapazitäten der Kinderärzte in Augsburg seien begrenzt und die Abklärungsfälle nähmen viel Zeit in Anspruch. „Wenn wir jeden Tag fünf und mehr Kinder für Schulatteste untersuchen müssen, leidet darunter die Versorgung der wirklich kranken Kinder“, betont Steuerer.

Attestpflicht in Augsburg „Ob ein Kind in die Schule gehen kann, liegt in der Verantwortung der Eltern“

„Und wenn das Kind vor mir sitzt und über Kopfschmerzen klagt oder sagt, es hat zuhause gespuckt, muss ich ihm das Attest schreiben, weil ich das ja gar nicht nachprüfen kann“, berichtet sie. Ob ein Kind in die Schule gehen kann, liege in erster Linie in der Verantwortung der Eltern – die Attestpflicht stelle die Eltern unter Generalverdacht.

„Wir sind regelmäßig mit den Schulen im Gespräch und einige Schulleiter haben mittlerweile verstanden und wenden die Attestpflicht nur noch mit Augenmaß an“, berichtet sie. Doch sie erlebe täglich Blüten des Systems. „Da bricht sich ein Kind im Schulsport den Arm und die Schule verlangt ein Attest, dass es keinen Schulsport machen kann.“ Das sei so ein Fall, der bei ihr nur Kopfschütteln auslöst.

Zum Schulschwänzerproblem hat Steuerer einen ganz anderen Vorschlag. „Wenn die Schule den Verdacht hat, dass ein Kind regelmäßig schwänzt, könnte sie es mit einem entsprechenden Hinweis zum Kinderarzt schicken – denn solchen Kindern mit ihren Problemen zu helfen, ist wiederum unsere originäre Aufgabe“, sagt sie. Das sei besser, als wahllos alle Kinder zu schicken.

Debatte in Augsburg: Eltern schicken ihre kranken Kinder in die Schule

Auch die Eltern sind über die Attestpflicht nicht glücklich, weiß Susanne Rößner, Gesamtelternbeiratsvorsitzende der Augsburger Grund- und Mittelschulen. Zwar gibt es an den Augsburger Grundschulen keine generelle Attestpflicht bei Leistungserhebungen – wohl aber teilweise bei mehr als dreitägiger Krankheit und auch bei Schulschwänzerverdacht. „Die Ärzte sind maßlos überfüllt und es ist teilweise unmöglich, Termine zu bekommen“, hat sie von den Eltern gehört. Mittlerweile gebe es auch Kinderärzte in Augsburg, die sich weigerten, Schüler für Atteste zu untersuchen. „Kinderärzte sind Mangelware – das Ergebnis ist, dass Eltern ihre Kinder krank in die Schule schicken“, so ihre Erfahrung.

Gerade bei einkommensschwächeren Familien seien auch die Attestgebühren, die Kinderärzte verlangen, ein Thema. „Viele bringen ihre Kinder dann lileber zum Hausarzt, der dafür nichts verlangt“, sagt Rößner.

Die Schulleiterin des Maria-Theresia-Gymnasiums (MTG), Katja Bergmann, verteidigt die Praxis der Gymnasien, im Zweifelsfall einen Arztbesuch zu verlangen. „Ab der Mittelstufe gilt das bei Schulaufgaben, in der Oberstufe bei allen Leistungserhebungen“, so die Schulleiterin. „Es gibt Kinder, die haben bei jeder Leistungserhebung ‚Bauchweh‘“, so ihre Erfahrung. Hinterher ballten sich für diese Schüler die Nachschriften. „Das belastet diese Kinder dann zusätzlich“, so Bergmann. „Wenn ein Kind krank ist, dann ist es nicht prüfungsfähig. Aber so etwas muss doch ein Arzt feststellen“, sagt sie. Auch Bergmann hat von Kinderarztpraxen gehört, die sich weigern, die Kinder für ein Attest zu untersuchen. „In so einem Fall teilen uns das die Eltern mit und dann gilt das Kind als entschuldigt“, erklärt sie die Handhabung des MTG.