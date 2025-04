Kneipenwirt Wolfgang Herbst ist gestorben: Ein Gastronom mit viel Empathie

Die Nachricht machte am vergangenen Wochenende schnell die Runde: „Der Hebbe ist gestorben.“ Der ehemalige Gastronom Wolfgang Herbst, den man aus den beiden ehemaligen Kultkneipen „Pflop“ und „Clochard“ kannte, ist am Samstag überraschend im Alter von 69 Jahren nach einem Herzinfarkt in seinem Garten gestorben. Wolfgang Herbst und sein Bruder Werner, 73, zogen in den 1970er-Jahren von Biberbach (Landkreis Augsburg) nach Augsburg. Wolfgang Herbst übernahm dann schon Mitte der 1970er Jahre den bekannten „Waldys Club“, hinter dessen Theke ein paar Jahre zuvor der heutige bekannte Sportreporter Waldemar Hartmann stand. Aus „Waldys Club“ wurde das „Pflop“, das immer gut besucht war und zu den besten Rockkneipen in Augsburg zählte. Aufgrund seiner Empathie und seiner Lockerheit war der „Hebbe“ eher Freund und Kumpel anstatt Gastronom.

