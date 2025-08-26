Augsburger Königstreue über toten Rico Strauß: „Er war ein tiefgründiger Mensch“

Wenn sich jetzt die Augsburger Königstreuen zum Herbstplärrer an ihrem Stammtisch im Binswanger treffen, dann bleibt ein Platz frei. Erstmals fehlt einer unter ihnen, der von der Statur eher klein war, aber einen der größten Gamsbart-„Puschel“ auf seinem Filzhut trug: Der Königstreue Rico Strauß, auch bekannt als Zauberer Magic Rico, ist vergangene Woche unerwartet gestorben (wir berichteten). Die hinterbliebenen Vereinsmitglieder trauern um den 84-Jährigen mit dem gezwirbelten Schnauzbart. Man habe ohnehin in den letzten Jahren zehn Mitglieder wegen hohen Alters verloren, sagen sie. Warum die Stammtisch-Männer trotzdem ihre gute Laune bewahren und an welche Anekdoten sie sich mit Rico Strauß erinnern.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königstreue Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis