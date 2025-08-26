Augsburger Königstreue über toten Rico Strauß: „Er war ein tiefgründiger Mensch“

Icon Menü
Augsburg

Wenn sich die Königstreuen jetzt auf Augsburgs Herbstplärrer treffen, dann fehlt einer: Rico Strauß ist unerwartet gestorben. Die Freunde erinnern sich – auch mit lustigen Anekdoten.
Von Ina Marks
    Wenn sich die Königstreuen (hier auf dem Bild v.l.: Elias Puhle, Marco Reo, Udo „Dada“ Aichmeyer und Anton Steinböck) jetzt auf dem Plärrer treffen, fehlt einer von ihnen: der kürzlich verstorbene Rico Strauß.
    Wenn sich die Königstreuen (hier auf dem Bild v.l.: Elias Puhle, Marco Reo, Udo „Dada" Aichmeyer und Anton Steinböck) jetzt auf dem Plärrer treffen, fehlt einer von ihnen: der kürzlich verstorbene Rico Strauß. Foto: Klaus Rainer Krieger, Silvio Wyszengrad (Archivbild)

    Wenn sich jetzt die Augsburger Königstreuen zum Herbstplärrer an ihrem Stammtisch im Binswanger treffen, dann bleibt ein Platz frei. Erstmals fehlt einer unter ihnen, der von der Statur eher klein war, aber einen der größten Gamsbart-„Puschel“ auf seinem Filzhut trug: Der Königstreue Rico Strauß, auch bekannt als Zauberer Magic Rico, ist vergangene Woche unerwartet gestorben (wir berichteten). Die hinterbliebenen Vereinsmitglieder trauern um den 84-Jährigen mit dem gezwirbelten Schnauzbart. Man habe ohnehin in den letzten Jahren zehn Mitglieder wegen hohen Alters verloren, sagen sie. Warum die Stammtisch-Männer trotzdem ihre gute Laune bewahren und an welche Anekdoten sie sich mit Rico Strauß erinnern.

