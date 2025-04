Rechtsruck beunruhigt Augsburger Migranten: „Ich bin vorsichtig geworden“

>> Das sei lange her, aber an Haltestellen wie dem Oberhausen Bahnhof fühlt sie sich als Frau bis heute nicht sicher. << - Liegt das an der Afd? Bei allem Respekt Frau Toumeh, mit Ihrem Bild bringt Sie niemand mit den in Syrien regierenden Islamisten in Verbindung. Bitte respektieren Sie , dass es Menschen gibt, die IHRE Verfolger an der deutschen Grenze abweisen wollen. Und Herr Al Munir muss sich mit seiner sexuellen Orientierung halt auch eher Sorgen wegen Leuten aus der aktuellen Öffentlichkeitsfahndung machen.