Augsburger müssen künftig mehr fürs Abwasser zahlen

Augsburger Haushalte werden ab dem Jahreswechsel mehr fürs Abwasser zahlen müssen: Die Stadtentwässerung wird die Gebühren spürbar erhöhen. Der Schritt hatte sich bereits länger abgezeichnet, nachdem beim Klärwerk in den kommenden 15 Jahren eine halbe Milliarde Euro in eine Generalsanierung und Erweiterung gesteckt werden müssen (wir berichteten). „Es ist für alle Bürger ein Eingriff, aber aufs Jahr umgerechnet mit keiner zu großen Dramatik“, so Baureferent Steffen Kercher (parteilos).

Preise für Abwasser: Aktuell ist Augsburg bundesweit extrem günstig

Die Stadt geht davon aus, dass die Gebühr fürs Schmutzwasser (Haushaltsabwässer aus Toilette, Waschmaschine etc.) für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt pro Monat um etwa zehn Euro steigen wird. Aktuell liegt Augsburg in einem Städtevergleich unter 65 teilnehmenden deutschen Kommunen mit 1,42 Euro Einleitungsgebühr für den Kubikmeter Schmutzwasser auf dem günstigsten Platz.

Bei der dazukommenden Regenwasser-Komponente - das sind aktuell 71 Cent pro Quadratmeter versiegelter Fläche auf einem Grundstück - liegt Augsburg aktuell schon im Mittelfeld. Künftig wird Augsburg mit 2,05 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser und 84 Cent pro Quadratmeter Fläche beim Regenwasser im Kostenvergleich schlechter abschneiden, allerdings immer noch im günstigsten Viertel. Die Schmutzwassermenge eines Haushalts wird aus dem Trinkwasserbezug durch die Stadtwerke errechnet, die Regenwassermenge über die versiegelte Fläche auf einem Grundstück.

Einstimmige Unterstützung der Politik in Augsburg

Die Stadt verweist darauf, dass die Gebühren in Augsburg in den vergangenen 16 Jahren stabil waren. Die zusätzlichen Investitionen für Netzvergrößerung und Klärwerks-Sanierung bei gleichzeitig weniger Einnahmen durch Industrieabwässer aufgrund gesunkener Mengen und der Entsiegelung zum Beispiel von Industriebrachen mache die Gebührenerhöhung nötig. Aktuell, rechnet der Abwasserbetrieb vor, steuere man von jährlichen Überschüssen in eine Defizitsituation, wenn man nichts unternehme. Im Abwasser-Ausschuss des Stadtrats wurde die Neukalkulation einstimmig verabschiedet.