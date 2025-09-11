„Söder soll zu Versprechen stehen“: Naturschützer wehren sich gegen Streichung von Geldern

Eine mögliche Kürzung von Geldern setzt den Augsburger Landschaftspflegeverband finanziell unter Druck. Nachdem dieser im vergangenen Jahr bereits gut 40.000 Euro in der Landschaftspflege einsparen musste, drohen laut Geschäftsführer Nicolas Liebig für die kommenden zwei Jahre noch weitgehendere Einschnitte. Wie berichtet, soll das bayerische Umweltministerium wegen der schwierigen Haushaltslage für den Doppelhaushalt 2026/27 Millionen einsparen. Das dürfte massive Auswirkungen auf den Naturschutz haben. Bereits jetzt müssen Naturschutzprojekte geschoben werden.

