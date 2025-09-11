Icon Menü
Augsburger Naturschützer kämpfen gegen drohende Geldkürzungen für Stadtwaldprojekte

Augsburg

„Söder soll zu Versprechen stehen“: Naturschützer wehren sich gegen Streichung von Geldern

Der Augsburger Stadtwald leidet unter dem Klimawandel. Ausgerechnet in dieser Phase plant die Staatsregierung, Gelder zu kürzen. Auch Landwirte sind betroffen.
Von Jonas Klimm
    Die Landwirte Christoph (links) und Gerhard Süßmair (rechts) pflegen die Königsbrunner Heide. Nicolas Liebig (Mitte), Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands, ist auf ihre Hilfe angewiesen.
    Die Landwirte Christoph (links) und Gerhard Süßmair (rechts) pflegen die Königsbrunner Heide. Nicolas Liebig (Mitte), Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands, ist auf ihre Hilfe angewiesen. Foto: Michael Hochgemuth

    Eine mögliche Kürzung von Geldern setzt den Augsburger Landschaftspflegeverband finanziell unter Druck. Nachdem dieser im vergangenen Jahr bereits gut 40.000 Euro in der Landschaftspflege einsparen musste, drohen laut Geschäftsführer Nicolas Liebig für die kommenden zwei Jahre noch weitgehendere Einschnitte. Wie berichtet, soll das bayerische Umweltministerium wegen der schwierigen Haushaltslage für den Doppelhaushalt 2026/27 Millionen einsparen. Das dürfte massive Auswirkungen auf den Naturschutz haben. Bereits jetzt müssen Naturschutzprojekte geschoben werden.

