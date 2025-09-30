Augsburger OB-Kandidat Hannes Aigner tritt mit seinem Start-up bei „Die Höhle der Löwen“ an

Der Augsburger Kanute und OB-Kandidat der Freien Wähler, Hannes Aigner, tritt am 6. Oktober in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ auf. Gemeinsam mit seiner Frau Elena stellt er in der Gründersendung die „Wichtelbox“ vor – ein Komplettpaket für die Adventszeit mit 31 Briefen, Geschichten und kleinen Überraschungen, angelehnt an eine skandinavische Tradition, die auch hierzulande immer beliebter wird. Ziel ist es dem Gründer-Paar zufolge, Kindern Vorfreude zu schenken und Eltern den Stress in der Vorweihnachtszeit abzunehmen. Eine „Wichtelbox“ kostet 89,90 Euro.

Für zehn Prozent ihrer Firma suchen die Aigners 150.000 Euro – das entspricht einer Unternehmensbewertung von 1,5 Millionen Euro. Hannes Aigner bringt sportliche Disziplin und einen Weltmeistertitel im Kanu-Slalom mit, seine Frau Elena zwei Masterabschlüsse und Erfahrung im Marketing. Und sie sind Eltern von zwei kleinen Kindern. Mit der „Wichtelbox“, die nach Angaben der Gründer bereits europaweit Bestellungen erhält, wollen die beiden eine neue Familientradition in Deutschland etablieren.

Wichtelbox bei „Die Höhle der Löwen“: Kommt ein Deal zustande?

Ob einer der Juroren – Judith Williams, Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel oder Frank Thelen – investiert? Wer sich lieber im Fernsehen von der Antwort überraschen lassen will, liest jetzt bitte nicht weiter.

Icon vergrößern Elena und Hannes Aigner verkaufen ihre „Wichtelbox“ für 89,90 Euro. Die Boxen werden in Augsburg von Hand gepackt. Die Box richtet sich vorrangig an Kinder ab drei Jahren. Foto: Aigner (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Elena und Hannes Aigner verkaufen ihre „Wichtelbox“ für 89,90 Euro. Die Boxen werden in Augsburg von Hand gepackt. Die Box richtet sich vorrangig an Kinder ab drei Jahren. Foto: Aigner (Archivbild)

Für alle anderen: „Die Höhle der Löwen“-Jurorin Janna Ensthaler zeigte sich bei der Präsentation berührt und sprach von einem „unfassbar schönen Projekt“. Ein Deal kam in der Sendung, die online bereits auf RTL+ verfügbar ist, allerdings nicht zustande. Der ganze Auftritt von Elena und Hannes Aigner ist am Montagabend ab 20.15 Uhr auf Vox zu sehen.