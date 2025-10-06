Augsburger OB-Kandidat Hannes Aigner tritt mit seinem Start-up bei „Die Höhle der Löwen“ an

Der Augsburger Kanute und OB-Kandidat der Freien Wähler, Hannes Aigner, tritt am 6. Oktober in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ auf. Gemeinsam mit seiner Frau Elena stellt er in der Gründersendung die „Wichtelbox“ vor – ein Komplettpaket für die Adventszeit mit 31 Briefen, Geschichten und kleinen Überraschungen, angelehnt an eine skandinavische Tradition, die auch hierzulande immer beliebter wird. Ziel des Gründer-Paars ist es, Kindern Vorfreude zu schenken und Eltern den Stress in der Vorweihnachtszeit abzunehmen. Eine „Wichtelbox“ kostet 89,90 Euro.

Für zehn Prozent ihrer Firma suchen die Aigners 150.000 Euro – das entspricht einer Unternehmensbewertung von 1,5 Millionen Euro. Hannes Aigner bringt sportliche Disziplin und einen Weltmeistertitel im Kanu-Slalom mit, seine Frau Elena zwei Masterabschlüsse und Erfahrung im Marketing. Und sie sind Eltern von zwei kleinen Kindern. Gemeinsam hat das Paar die „Wichtelbox“ über zwei Jahre aufgebaut und das Unternehmen in eine GmbH überführt. Während Elena Aigner das Projekt zunächst maßgeblich vorantrieb, widmet sich Hannes Aigner nach eigenen Angaben seit dem Ende seiner Sportkarriere nun ebenfalls voll dem Geschäft.

Die OB-Kandidatur habe sich erst in den vergangenen Wochen abgezeichnet, so Aigner gegenüber unserer Redaktion. Ursprünglich sei geplant gewesen, ab Januar offiziell in die Geschäftsführung von „Wichtelbox“ einzusteigen. Er bleibe Gesellschafter der GmbH und habe bereits Maßnahmen getroffen, damit im Falle einer erfolgreichen Wahl „alles geregelt übergeben werden“ könne. „Das Unternehmen Wichtelbox wird bei uns in der Familie bleiben. Für mich verschiebt sich die Priorität in den kommenden Monaten aber klar auf die Kommunalwahl und mein Engagement für meine Geburtsstadt Augsburg“, sagt der 36-Jährige.

Wichtelbox bei „Die Höhle der Löwen“: Gibt es einen Deal?

Bereits jetzt erhält die „Wichtelbox“ nach Angaben der Gründer europaweit Bestellungen. Ob einer der „Die Höhle der Löwen“-Juroren – Judith Williams, Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel oder Frank Thelen – investiert? Wer sich lieber im Fernsehen von der Antwort überraschen lassen will, liest jetzt bitte nicht weiter.

Icon vergrößern Elena und Hannes Aigner verkaufen ihre „Wichtelbox“ für 89,90 Euro. Die Boxen werden in Augsburg von Hand gepackt. Die Box richtet sich vorrangig an Kinder ab drei Jahren. Foto: Aigner (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Elena und Hannes Aigner verkaufen ihre „Wichtelbox“ für 89,90 Euro. Die Boxen werden in Augsburg von Hand gepackt. Die Box richtet sich vorrangig an Kinder ab drei Jahren. Foto: Aigner (Archivbild)

Für alle anderen: Investorin Janna Ensthaler, die an mehr als 100 Firmen beteiligt ist, zeigte sich bei der Präsentation berührt und sprach von einem „unfassbar schönen Projekt“. Ein Deal kam in der Sendung, die online bereits auf RTL+ verfügbar ist, allerdings nicht zustande. Der ganze Auftritt von Elena und Hannes Aigner ist am Montagabend ab 20.15 Uhr auf Vox zu sehen.