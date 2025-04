Nächster Neuzugang: Ryan Button wechselt nach Augsburg

Er ist bereits der zweite Neuzugang, den die Augsburger Panther für die PENNY DEL-Saison 2025-26 offiziell verpflichtet haben. Ryan Button, der erfahrene Deutsch-Kanadier, wechselt nach sechs Jahren bei den Grizzlys Wolfsburg in die Fuggerstadt.

Ryan Button spielt künftig für die Augsburger Panther

Elf Jahre Deutsche Eishockey Liga hat Ryan Button bereits in seiner sportlichen Vita stehen, berichtet der Verein der Panther am Freitagvormittag. Für Wolfsburg (2019-2025), München (2017-2019) und Iserlohn (2014-2017) absolvierte der gebürtige Kanadier, der im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft ist, 515 Spiele. Außerdem stehen 37 Tore und 133 Assists sowie ein Plus/Minus-Wert von +30 in der Statistik des 185 Zentimeter großen 89 Kilogramm schweren Verteidigers. 2018 wurde er mit den Red Bulls Deutscher Meister.

Icon Vergrößern Die Augsburger Panther haben Ryan Button für die PENNY DEL-Saison 2025/26 verpflichtet. Foto: Tom Weller, dpa Icon Schließen Schließen Die Augsburger Panther haben Ryan Button für die PENNY DEL-Saison 2025/26 verpflichtet. Foto: Tom Weller, dpa

In der abgelaufenen Hauptrunde war er mit 59 Prozent gewonnenen Puck-Battles der beste Zweikämpfer seines Teams, heißt es außerdem in der Mitteilung. Buttons Passquote von rund 84 Prozent machte ihn zu einem wertvollen Aufbauspieler. Der Linksschütze erhielte viel Eiszeit im Penalty Killing, kam aber auch immer wieder im Überzahlspiel zum Einsatz.

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell zu Neuzugang Button

Die Vielfältigkeit von Ryan Button schätzt auch Panther-Sportdirektor Larry Mitchell: „Mit Ryan Button holen wir uns die nötige Variabilität, viel DEL-Erfahrung und Führungsqualitäten ins Team. Er ist ein guter Schlittschuhläufer, passsicher, kann in allen Situationen eingesetzt werden und ist dabei sehr zuverlässig. Seine Stärken kann er sowohl in der Defensive als auch in der Offensive zum Ausdruck bringen, zudem gilt er als exzellenter Teamplayer. Wir haben uns in den vergangenen Wochen sehr intensiv mit Ryan beschäftigt und freuen uns, dass er uns nun seine Zusage gegeben hat.“

Der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2025/26 steht ebenfalls bereits fest.