Augsburger Plärrer: Anwohner ärgern sich über schlechtes Benehmen

Augsburg

„Pinkeln in den Innenhof“: Wie Anwohner den Augsburger Plärrer erleben

Rund 800.000 Besucher strömen jährlich auf das Volksfest. Doch welche Erfahrungen machen diejenigen, die im Umkreis leben? Von Beschallung in Dauerschleife und menschlichen Ausfällen.
Von Jonas Klimm
    Anwohner blicken mit gemischten Gefühlen auf den Augsburger Plärrer (v.l.n.r.: Louis und Pia von Otto, Sabine Beigl, Oguz Eper).
    Anwohner blicken mit gemischten Gefühlen auf den Augsburger Plärrer (v.l.n.r.: Louis und Pia von Otto, Sabine Beigl, Oguz Eper). Foto: Michael Hochgemuth (3), Klaus Rainer Krieger (1)

    Max Uhlich zieht aus. Einen Umzugskarton nach dem anderen trägt der junge Mann am Samstagmittag mit seinen Freunden die Stiegen hinab und lädt sie in den Transporter. Im Hintergrund erstreckt sich ein Riesenrad. Der Herbstplärrer läuft, und Uhlich ist genervt. „Um 10 Uhr geht es los, den ganzen Tag ist der Lärmpegel da“, sagt er. Regelmäßig kämen Betrunkene, pinkelten und spieben in den Innenhof zwischen Langenmantelstraße und Schwimmschulstraße. Auch die sowieso schon schwierige Parkplatzsitutation verschärfe sich. Das Plärrergelände ist gut 100 Meter entfernt. Dass er auszieht, habe aber nichts mit dem Plärrer zu tun, sagt Uhlich. Weitere Anwohner berichten von positiven Erfahrungen.

