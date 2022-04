Dirndl und Lederhosen in Retro: Das sind die Outfit-Trends zum Osterplärrer

Neue Tracht gesucht? Experten aus Augsburg zeigen die Trends für Lederhosen und Dirndl 2022. Doch welche Outfits sind auf dem Plärrer tatsächlich zu sehen?

Eines vorneweg: Das perfekte Plärrer-Outfit ist genau das, in welchem man sich am wohlsten fühlt. In Hoodie und Jeans macht der rasante Ritt auf dem Breakdance freilich mehr Spaß als in knackig-enger Lederhose. Und auf 80 Metern im Jules-Verne-Tower kann es im leichten Dirndl schon mal frisch werden.

Doch auf dem Augsburger Plärrer ist es wie sonst auch im Leben: Viele brezeln sich gern auf, gerade für die Party am Abend. Und tatsächlich sind in den Bierzelten zur besten Plärrer-Zeit nur wenige Gäste ohne Tracht zu sehen. Lederhose an Lederhose und Dirndl an Dirndl wackeln im Takt zur Musik. Aber welche Trachten sind besonders in Mode? Wir haben Expertinnen und Experten gefragt – und den Outfit-Check vor Ort auf dem Plärrer gemacht.

Aylin Kölbl ist Filialleiterin von Moser Trachten in der Meraner Straße. Der Trend geht bei Dirndln und Lederhosen ganz klar zu Retro und Nostalgie, sagt sie. Foto: Anika Zidar

Dirndl im Frühjahr 2022: Trend geht zur klassischen Retro-Tracht

Wie bereits in den Vorjahren geht der Trend bei Frauen in diesem Frühjahr ganz klar zum nostalgischen Retro-Dirndl, sagt Aylin Kölbl, Filialleiterin bei Moser Trachten in der Meraner Straße. Gefragt seien vor allem Naturtöne wie Moosgrün und Dunkelrot, aber auch Pastellfarben wie Hellblau, Rosé oder Mint. Knallige Farben und auffällige Muster hätten ausgedient. Und noch etwas ist anders: "Die Mädels zeigen heute nicht mehr allzu viel Dekolleté, sie tragen hochgeschlossene Spitzenblusen, meist sogar mit Ärmelchen dran."

Auch Spitzenbodys als Alternative zur Dirndlbluse sind im Kommen, sagt Kölbl: "Hier habe ich den Vorteil, dass nichts verrutscht und ich mich als Frau etwas angezogener fühle." Reichlich unpraktisch sei es aber, damit die Toiletten zu benutzen, gibt sie offen zu. Sexy Dirndl mit tiefem Balconette-Ausschnitt und kurzen Röcken gebe es zwar weiterhin, sie würden aber eher von sehr jungen Mädels getragen und seien sonst vom Markt verschwunden. Frauen ab 20 entscheiden sich eher für längere Röcke, so Kölbl, "mindestens knieumspielend oder sogar bis zur Wade".

Tanja Wolf ist Filialleiterin bei Wirkes Trachten am Vogeltor. Augsburger seien bei der Wahl der Tracht aufgeschlossener als Oberbayern. Letztere wollen es lieber klassisch-traditionell, sagt sie. Foto: Anika Zidar

Ebenfalls aus der Mode gekommen: Knappe Lederhosen für Frauen. Bei Wirkes Trachten am Vogeltor hängt kaum mehr ein Dutzend einsam in einer Ecke. Ein paar Mädels hätten schon noch danach gefragt, "aber eigentlich trägt man als Dame ja keine Lederhose", sagt Filialleiterin Tanja Wolf. Sie rät: "Wer sich im Dirndl so gar nicht wohlfühlt, sollte jetzt lieber auf eine Blusen-Rock-Kombi zurückgreifen."

Lederhosen-Trends 2022: Kurze Plattlerhose, weißes Hemd und Weste

Und bei den Männern? Auch hier spielt die Retro-Welle eine große Rolle, sagt Wolf. "Die Lederhose ist wieder eine kurze Plattlerhose, wie es sich in Bayern auch gehört." Kniebundhosen aus früheren Jahren hätten ihren Ursprung in Österreich, erklärt sie. Bei Herstellern und Kunden gebe es offenbar wieder ein stärkeres Bewusstsein dafür – und den Wunsch nach Authentizität.

So kleiden sich immer mehr Männer auch obenherum inzwischen feiner, sagt Alper Yalzin aus dem Almwerk Outlet in der Maxstraße. Nur ein geringer Bruchteil kaufe bei ihm im Laden rot-weiß oder blau-weiß karierte Hemden. "Der Trend geht ein bisschen back to the roots: Wer eine klassisch-schöne Tracht haben möchte, greift zum weißen Hemd und nimmt eine Weste darüber."

Karierte Hemden, wie sie in früheren Jahren in Mode waren, sind bei den meisten Trachtenausstattern aber auch weiterhin zu haben. Oft greifen jüngere Kunden oder Spontankäufer darauf zurück, so Yalzin. Hosenträger zur Lederhose würden aber kaum mehr verkauft, sagt der Verkäufer: "Heute trägt man Gürtel und eher kurze Strümpfe als lange." Was überraschenderweise auch geht – und gar nicht retro ist: Weiße Sneaker statt Haferlschuhe zur Lederhose und farblich passende Sneaker zum Dirndl.

Dirndl und Lederhosen 2022: Das sind die Trachten-Trends 1 / 9 Zurück Vorwärts Welche Dirndl und Lederhosen sind 2022 aktuell? Nach zwei Corona-Jahren ohne Volksfeste fragen sich das viele in Bayern. Hier sind die Trachten-Trends für den Frühling – und auch ein paar No Gos.

Dirndl-Trends 2022 Nostalgische Retro-Dirndl in Pastelltönen oder gedeckten Naturfarben sind jetzt besonders gefragt. Sie sind meist ganz klassisch geschnitten, schlicht aus Baumwolle und häufig hochgeschlossen oder mit V-Ausschnitt. Auch Dirndl mit Balconette-Ausschnitt finden sich noch, aber immer weniger.

Dirndl-Blusen 2022 Auch für Blusen zum Dirndl gilt: Tradition ist Trumpf. In diesem Frühjahr sind sie meist aus Spitze und ebenfalls hochgeschlossen mit Knopfleiste, V-Ausschnitt oder Schlüsselloch-Ausschnitt. Als Alternative zur Bluse bieten sich auch Spitzenbodys an, die für sicheren Halt sorgen, aber weniger praktisch sind.

Alternativen zum Dirndl? Wer in diesem Frühjahr kein Dirndl tragen mag, sollte auf eine Kombi aus Trachtenrock und Mieder oder auf eine Spitzenbody-Rock-Kombi setzen. Die coolen Zweiteiler sind ein Hingucker und noch nicht ganz so verbreitet, aber stark im Kommen.

No Go für Mädels 2022 Lederhosen für Frauen sind in diesem Frühjahr endgültig aus der Mode, in vielen Läden finden sich nur noch ein paar Einzelstücke. Gerade auf Volksfesten werden zu 90 Prozent Dirndl getragen, am ehesten passt die knappe Damen-Lederhose noch für entspannte private Anlässe.

Lederhosen-Trends 2022 Auch bei den Trachten für Männer ist ein authentischer Retro-Look gefragt. Die zuetzt sehr beliebten Kniebund-Lederhosen haben ausgedient. Jetzt ist die Zeit für traditionell bayerische Plattler-Lederhosen, die oberhalb der Knie enden. Dazu am besten ein Gürtel mit auffällig-edler Schnalle.

Trachten-Hemden 2022 Wie in der Trachten-Mode allgemein gilt für die Herren obenrum: Die Trachten-Mode wird klassischer, feiner und edler. Gefragt sind bei Männern fast nur noch weiße Hemden, am besten elegant kombiniert mit einer Weste mit Stehkragen.

No Gos für Männer 2022 Besser zu Hause lassen sollten modebewusste Männer in diesem Frühling die grob karierten Hemden in rot-weiß oder blau-weiß, wie sie in den vergangenen Jahren beliebt waren. Gerade bei ganz jungen Volksfest-Besuchern wird man sie weiter sehen. Ohne Weste ist aber eher die Notlösung.

Preise für Trachten 2022 Wer sich für die Volksfest-Saison einmal komplett einkleiden möchte und dabei nicht unbedingt auf Sonderangebote oder Modelle aus vergangenen Jahren zurückgreifen will, muss als Frau mit Kosten von mindestens 200 bis 300 Euro rechnen. Die Komplett-Ausstattung für den Mann liegt sogar mindestens zwischen 300 und 500 Euro.

Dirndl- und Lederhosen-Check auf dem Plärrer: Wie zeigen sich die Besucher?

Ob in den Trachtenläden oder vor Ort auf dem Osterplärrer: Überall ist zu spüren, dass die Menschen in der Region nach zwei Jahren ohne Volksfeste wieder gerne Tracht tragen. Die allerneuesten Modetrends, wie sie von den Händlern propagiert werden, sind aber nicht so stark verbreitet. Gerade das jugendliche Partyvolk in den ersten Biertischreihen vor der Bühne trägt der Retro-Welle zum Trotz weiter tiefe Dirndl-Ausschnitte und grob karierte Hemden.

Und klar wird beim Besuch auf dem Plärrer auch: Diejenigen, die den aktuellen Trachten-Trends perfekt entsprechen, haben sich nicht unbedingt erst kürzlich eingekleidet. So mancher hat sich vor Jahren zur Familienfeier schickes Hemd und edle Weste gegönnt und trägt sie nun auf dem Plärrer. Andere haben sich zum klassischen Dirndl aus dem Kleiderschrank einfach eine neue hochgeschlossene Bluse geholt.

7 Bilder In Tracht auf dem Plärrer: Sieben Outfits, sieben Geschichten Foto: Anika Zidar

Und wieder andere führen stolz die echte Hirschlederne und die traditionellen Strümpfe ihrer Großväter aus. Echte Erbstücke, zigfach neu angepasst, oftmals in Bier getauft – und 2022 so stylisch wie lange nicht. Der Retro-Welle sei Dank.