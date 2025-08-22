Icon Menü
Augsburger Plärrer-Umzug 2025: Live im Video anschauen

Augsburg

Verfolgen Sie den Augsburger Plärrer-Umzug im Livestream

Der Herbstplärrer 2025 ist eröffnet. Am Samstag findet der Plärrer-Umzug statt. Verfolgen Sie den Umzug im Live-Video.
    Zahlreiche Zuschauer verfolgten am Straßenrand dem Plärrer-Umzug 2024. Hier die Edelweisschützen Münster. Dieses Jahr können Sie den Umzug im Stream verfolgen.
    Der Plärrer-Umzug zieht am Samstag durch die Augsburger Innenstadt. Rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten in über 90 Gruppen um 12.30 Uhr in der Maximilianstraße. Von dort aus geht es über Karolinenstraße, Grottenau, Volkhartstraße, Gesundbrunnenstraße und Langenmantelstraße zum Plärrer. Unsere Kollegen von a.tv übertragen den Umzug live.

    Augsburger Plärrer-Umzug 2025 im Live-Video

    Sowohl Ministerpräsident Markus Söder als auch Fabian Mehring, Staatsminister für Digitales, nehmen am Umzug teil. Organisator Andreas Schlachta bereiten die verschärften Sicherheitsvorkehrungen einiges an Arbeit: Knapp 50 Fahrzeuge, die die Straßen absichern werden, mussten unter anderem organisiert werden. „Ohne die Unterstützung des Technischen Hilfswerks und der Freiwilligen Feuerwehren wäre das nicht machbar“, sagt Schlachta.

    Der Augsburger Plärrer findet dieses Jahr vom 22. August bis 7. September statt. (ziss, am)

