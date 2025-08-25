Sehen Sie sich den Augsburger Plärrer-Umzug hier im Video an

Der Plärrer-Umzug ist am Samstag durch die Augsburger Innenstadt gezogen. Rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten am Mittag in über 90 Gruppen in der Maximilianstraße. Von dort aus ging es über Karolinenstraße, Grottenau, Volkhartstraße, Gesundbrunnenstraße und Langenmantelstraße zum Plärrer. Unsere Kollegen von a.tv übertrugen den Umzug live.
Augsburger Plärrer-Umzug 2025 im Video
Sowohl Ministerpräsident Markus Söder als auch Fabian Mehring, Staatsminister für Digitales, nahmen am Umzug teil. Organisator Andreas Schlachta bereiteten die verschärften Sicherheitsvorkehrungen einiges an Arbeit: Knapp 50 Fahrzeuge, die die Straßen absicherten, mussten unter anderem organisiert werden. „Ohne die Unterstützung des Technischen Hilfswerks und der Freiwilligen Feuerwehren wäre das nicht machbar“, sagte Schlachta vor dem Umzug.
Der Augsburger Plärrer findet dieses Jahr vom 22. August bis 7. September statt. (ziss, am)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden