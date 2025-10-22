Augsburger planten wohl gigantische „Geldwaschmaschine“ – doch die Sache hatte einen Haken

Sie witterten offenbar das ganz große Ding, das Geschäft ihres Lebens, einen plötzlichen Geldzuwachs, groß wie ein Lottogewinn. Und nahezu alles, was sie dafür tun mussten, war es, ihre Konten zur Verfügung zu stellen. Doch die mutmaßliche Geschäftsidee der Augsburger Unternehmer führte einige von ihnen geradewegs ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, eine riesige „Geldwaschmaschine“ geplant zu haben. Es geht um die abenteuerliche Summe von 500 Millionen Euro. Doch die Verdächtigen waren möglicherweise kurz davor, selbst von den Schwerstkriminellen abgezockt zu werden, mit denen sie eigentlich Geschäfte machten.

Wie berichtet, sollen sich mehrere Verdächtige aus Augsburg und Umgebung in den kommenden Monaten vor dem Landgericht verantworten. Die Männer stammen größtenteils aus einer Familie; sie betreibt ein Unternehmen, das legal im Bereich Immobilien tätig ist. Im Jahr 2024 allerdings sollen auf Firmen- wie Privatkonten der Beteiligten plötzlich vielfach hohe Beträge aufgetaucht sein, die zwar etwa als „Provision“ oder „Kaution“ betitelt wurden, in Wahrheit aber aus Betrugstaten gestammt haben sollen. Die Verdächtigen, so der Vorwurf, sollen diese Gelder teils ins Ausland weitergeleitet oder in Kryptowährungen an unbekannte Empfänger versendet haben.

Bei den Betrugstaten, aus denen das Geld ursprünglich stammen soll, geht es offenbar um verschiedene Maschen. Bei verschiedenen Opfern hatten sich Männer oder Frauen gemeldet und behauptet, für die Hausbank der jeweiligen Opfer zu arbeiten und Zugriff auf deren Konto zu benötigen. In Augsburg sind solche Taten keine Seltenheit; Täter derartiger krimineller Gruppierungen agieren, wie in dem Fall, als sogenannte falsche Bankmitarbeiter, oft aber auch als falsche Polizisten. Zuweilen, heißt es, setzten die Täter die verschiedenen Opfer aber auch mit gefälschten Mahnschreiben unter Druck, bis diese irgendwann zahlten, obwohl gar keine berechtigte Forderung vorlag.

Prozess in Augsburg: Es geht um Geldwäsche und eine abenteuerliche Summe

Die beschuldigten Geschäftsleute aus dem Raum Augsburg behielten den Ermittlungen zufolge einen kleinen Teil der Gelder als Anteil für sich, den Rest überwiesen sie weiter. An wen, ist unklar: Wer die Drahtzieher sind, diejenigen also, die das gewaschene Geld aus den Betrugsdelikten letztlich kassierten, ist nicht bekannt. Dafür aber, dass diese offenkundigen Schwerkriminellen auch die Augsburger Geschäftsleute unter Druck gesetzt haben sollen, die den Ermittlungen zufolge als ihre Handlanger fungierten.

Irgendwann nämlich wollten die Geschäftsleute aus Augsburg wohl ein noch größeres Rad drehen. Die Zusammenarbeit mit den Betrügern war offenbar eine Weile gut gegangen. Daraufhin sollen die Augsburger dem Plan nachgegangen sein, eine halbe Milliarde Euro zu waschen. Geld, das von einer unbekannten Quelle kommen und über Umwege an einen weiteren Verdächtigen in die Schweiz fließen sollte, der eine kleine Beratungsfirma hat. Obwohl sich die Verdächtigen laut Ermittlungen viel Mühe gaben, gigantische Kontobewegungen dieser Größenordnung vorab gegenüber ihren Banken zu rechtfertigen und auch Unterlagen gefälscht haben sollen, kam der Deal letztlich nicht zustande.

Ermittlungen gegen Augsburger Unternehmen: Sie witterten Abzocke

Möglicherweise auch, weil die Augsburger Geschäftsleute stutzig wurden. Dem Vernehmen nach sollte die Transaktion nämlich erst stattfinden, nachdem die jetzigen Verdächtigen gegenüber den unbekannten Hintermännern eine Vorableistung erbrachten hatten. Ähnlich also wie bei kriminellen Maschen, in denen Opfer Betrügern erst Geld überweisen sollen, ehe angeblich im Gegenzug eine große Summe winkt – ein Betrag aus einem Glücksspiel, eine Erbschaft eines entfernten Verwandten im Ausland, was auch immer. Die mutmaßlichen Geldwäscher aus Augsburg, heißt es, wurden dann doch skeptisch. Sie witterten Abzocke, trotz der Provision im Millionenbereich, die möglicherweise gewinkt hätte, wäre das kriminelle Unterfangen geglückt.

Zu einem Prozess kommt es wahrscheinlich erst im kommenden Jahr; die Staatsanwaltschaft hat sechs Verdächtige angeklagt. Zwei von ihnen, ein 36-jähriger Mann sowie ein 37-Jähriger, sitzen in U-Haft. Zugelassen hat die zuständige 15. Strafkammer unter Vorsitz der Richterin Tanja Horvath die Anklage noch nicht.