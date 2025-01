SPD-Politikerin beim Plakatieren bedroht: Polizei sucht Zeugen

Knapp zwei Wochen ist der Vorfall her. In der ersten Plakatierungsnacht im Vorfeld der Bundestagswahl wurde die bayerische SPD-Landtagsabgeordnete Anna Rasehorn am 12. Januar beim Aufhängen von Wahlplakaten bedroht und körperlich attackiert. Der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Maximilianeum seien im Augsburger Stadtteil Haunstetten Schläge angedroht worden, sie sei von einem Mann zurückgedrängt und geschubst worden, sagte ein Sprecher der Partei im Nachgang. In der SPD hielt man einen Zusammenhang mit AfD-Plakaten, die wohl ebenfalls in der Nacht auf Sonntag ganz in der Nähe angebracht wurden, für wahrscheinlich. Eine Vermutung, die die Augsburger AfD zurückwies.

Nach Übergriff auf SPD-Politikerin in Augsburg: Polizei sucht Mann mit einer Rewe-Tüte

Nachdem Anzeige gegen Unbekannt erstattet wurde, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls, der sich am 12. Januar gegen 0.30 Uhr in der Landsberger Straße auf Höhe der 30er-Hausnummern abgespielt hat. Der unbekannte Täter wird nach einer Pressemitteilung der Polizei wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 50 bis 65 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, wenige Haare. Er war dunkel gekleidet und trug eine Rewe-Papiertüte mit sich. Zwei bislang unbekannte Zeugen hätten daneben in einem auf dem Gehweg geparkten, dunklen Auto mit dem Kennzeichen OA oder OAL gesessen. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung. Wie in solchen Fällen üblich, habe die Kriminalpolizei Augsburg die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben hierzu machen können, sowie die Zeugen in dem dunklen Fahrzeug, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.