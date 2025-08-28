An der Plärrer-Haltestelle kam es zur Schlägerei

Zu einer Schlägerei ist es am Mittwochabend an der Straßenbahnhaltestelle in der Langenmantelstraße beim Plärrer gekommen. Ein 38-Jähriger leistete Widerstand gegen die Polizei.

Zeugen meldeten gegen 19 Uhr der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung unter mehreren Personen. Was war geschehen? Offenbar hatte eine mehrköpfige Gruppe an der Straßenbahnhaltestelle gewartet, als ein 38-jähriger Mann hinzukam und in verbalen Streit mit einem bislang unbekannten Mann, offenbar aus der Gruppe, geriet. Im Verlauf der Streitigkeit schlug der 38-Jährige laut Polizei dem Unbekannten ins Gesicht.

Schlägerei bei Augsburger Plärrer-Haltestelle: Sie schlugen mehrfach auf ihn ein

Mehrere Personen aus der Gruppe des Unbekannten brachten den 38-Jährigen zu Boden, schlugen mehrfach auf diesen ein und flüchteten zum Teil vor Eintreffen der Polizei, heißt es weiter im Bericht.

Bei der Sachverhaltsaufnahme soll der aggressive Mann einen Polizeibeamten körperlich angegriffen haben. Anschließend leistete er Widerstand bei den polizeilichen Maßnahmen und verletzte sich dabei, berichtet die Polizei. Zudem beleidigte er eine Polizeibeamtin.

Der Vorfall wurde von der Videoüberwachung auf dem Plärrergelände erfasst. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen den Mann. Zeugenhinweise werden unter 0821/323-2110 entgegengenommen. (ina)