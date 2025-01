Augsburger Ermittler decken mehr Kinderpornografie-Straftaten auf

Die Zentralstelle für Cybercrime begann das Jahr mit einer beunruhigenden Meldung. Im Jahr 2024, so sagten es die Ermittler der bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelten Einheit, sei in Bayern ein neuer Höchststand von kinder- und jugendpornografischer Straftaten im Netz erreicht worden. Insgesamt 8444 Delikte wurden durch die Behörde registriert. Zwei Jahre zuvor waren es mit knapp 6600 Fällen noch deutlich weniger. Es ist eine Entwicklung, die auch in Augsburg zu beobachten ist.

