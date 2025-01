Polizei erwischt Mann auf manipuliertem E-Bike

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung hat die Verkehrspolizei Augsburg am Samstag gegen 14.20 Uhr einen 30 Jahre alten Radfahrer kontrolliert. Dieser war gerade in der Postillionstraße in Haunstetten unterwegs.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer das Pedelec manipuliert hatte und so deutlich schneller als erlaubt fuhr. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt. Der 30-jährige Fahrer hatte nach Angaben der Polizei keine gültige Fahrerlaubnis für das Pedelec.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (ina)