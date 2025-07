Augsburger Polizei nimmt 17-jähriges Duo fest

Zwei 17-Jährige haben am Mittwochabend in der Fuggerstraße in der Augsburger Innenstadt einen Zigarettenautomaten beschädigt. Die Polizei nahm das Duo fest, heißt es im Polizeibericht.

Gegen 19.30 Uhr meldete ein Zeuge die beiden Männer, da sie in der Fuggerstraße gegen einen Zigarettenautomaten traten. Eine Polizeistreife fuhr sofort dorthin und nahm einen 17-Jährigen in Empfang, den der Zeuge an der Flucht gehindert hatte. Im Laufe der Ermittlungen identifizierten die Beamten einen weiteren 17-jährigen Tatverdächtigen. Die Polizei stellte auch bei ihm Beweismittel sicher.

Das Treten gegen den Automaten hat in den meisten Fällen vor allem den Hintergrund, an den Inhalt des Automaten zu gelangen, so die Polizei. Aus diesem Grund ermittelt sie nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und an die Erziehungsberechtigten übergeben. (AZ)