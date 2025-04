Was eine Augsburger Professorin zur herausragenden Lehrenden macht

Im Rahmen des „Tags für gute Lehre“ vergab Bayerns Kunst- und Wissenschaftsminister Markus Blume an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg den „Preis für gute Lehre 2024“ an 20 Hochschullehrerinnen und -lehrer aus ganz Bayern. Zu den Preisträgerinnen zählt auch Prof. Claudia Meitinger, Hochschullehrerin und Forscherin an der Fakultät für Elektrotechnik der Technischen Hochschule Augsburg. Was sie und ihre Arbeit besonders auszeichnet.

Mit dem „Preis für gute Lehre“ würdigt das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die Arbeit der Lehrpersonen an staatlichen bayerischen Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunsthochschulen. Den Rahmen der Verleihung bildete der bayernweite „Tag für gute Lehre“, der an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg stattfand. Die Auszeichnung ist mit jeweils 5000 Euro dotiert.

Preis für gute Lehre: Preisträger werden von ihren Hochschulen vorgeschlagen

Markus Blume betonte: „Gute Lehre von heute schafft die Exzellenz von morgen. Wissenschaft lebt von überzeugender Vermittlung. Die heute Ausgezeichneten leben und lieben ihr Fach und geben genau das weiter. Mit echter Hingabe und toller Kreativität leisten sie Herausragendes.“ Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von ihrer Heimathochschule vorgeschlagen. An dieser Nominierung sind die Studierenden beteiligt. Voraussetzung für die Verleihung ist, dass die für einen Preis vorgeschlagene Person mindestens zwei Studienjahre hervorragende Leistungen in der Lehre an einer staatlichen Hochschule in Bayern vorweisen kann.

Claudia Meitinger unterrichtet Studierende der Bachelorstudiengänge Elektro- und Informationstechnik, Mechatronik und Creative Engineering und verantwortet mit Prof. Christoph Zeuke das Labor für Mikrocomputertechnik. Sie pflegt enge Kontakte zu Partnerinnen und Partnern in der Region. So weist ihre Lehre stets direkte Bezüge zu aktuellen Entwicklungen in Industrie und Wirtschaft auf. Darüber hinaus ist Meitinger Prodekanin der Fakultät für Elektrotechnik und entwickelt das Studienangebot der Fakultät weiter – beispielsweise in den Bereichen Automatisierung und Robotik, Energietechnik oder vernetzte Informationssysteme, um Absolventinnen und Absolventen das Rüstzeug für die Bewältigung aktueller Herausforderungen wie den Klimawandel mit an die Hand zu geben.

Vom Keksroboter zum Prototypen: Was ihre Lehre so interessant macht

Meitinger sagt: „Ich liebe meinen Beruf als Ingenieurin und Professorin und wünsche allen jungen Menschen, dass sie die gleiche Freude und Erfüllung in ihrem Berufsleben finden – das ist für mich der Hauptantrieb und Inspiration für meine Lehre. Es ist mir wichtig, die Vorlesungen möglichst anschaulich und praxisnah zu gestalten, um den Studierenden die Relevanz des Themas zu verdeutlichen und ihre Motivation zu steigern.“ Ein Anschauungsbeispiel kann dabei ebenso ein Keksroboter sein wie ein Laborprototyp mit verschiedenen Temperatursensoren oder das Fahrradknotensystem der Niederlande. Außerdem wechselt Meitinger zwischen verschiedenen Lehrmethoden, um die Studierenden aktiv einzubinden und Abwechslung in den Hörsaal zu bringen.

In ihren Lehrveranstaltungen legt Meitinger Wert darauf, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, die Studierenden die Sicherheit gibt, jegliche Fragen stellen und aus falschen Antworten lernen zu können. Das kommt an: So schrieb ein Student in der Nominierung Meitingers: „Sie geht auf jede Frage ein und erklärt auch alles noch einmal grundlegend, wenn nötig. Man muss keine Angst haben, Fragen zu stellen, da sie ein offenes Verhältnis zu uns Studierenden pflegt. Sie beantwortet auch Fragen außerhalb der Vorlesung, wenn nötig.“

Prof. László Kovács, Vizepräsident für Studium und Lehre der THA, sagt: „Claudia Meitinger hat für ihre Lehre alle verfügbaren Preise abgeräumt: 2021 erhielt sie von der Unicum-Stiftung die Auszeichnung ,Professorin des Jahres‘. Sie hat den Hochschullehrpreis der THA gewonnen und jetzt den bayerischen Lehrpreis. Claudia Meitinger hat allen Grund, stolz auf sich zu sein. Wir als Hochschule sind auch stolz auf sie – und können von ihr lernen. Sie ist als Ingenieurin ein inspirierendes Beispiel für Studentinnen und zeigt, dass MINT-Fächer weiblicher werden. Sie ist voller Begeisterung für Ingenieurstudiengänge und diese Begeisterung steckt an.“ (AZ)