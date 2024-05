Augsburger Prozess

18:30 Uhr

Gewalt auf der Straße: Angeklagte Zwillinge machen es dem Gericht schwer

Plus Um Gewalt im Straßenverkehr drehte sich ein Prozess in Augsburg. Weil zwei Angeklagte aber eineiige Zwillinge sind, wird es mit der Aufklärung des Falls schwierig.

Von Peter Richter

Der Terminaushang vor dem Sitzungssaal kündigt einen Prozess gegen drei Männer an, angeklagt der gefährlichen Körperverletzung. Beim Anblick der Angeklagten wird klar, das Gericht wird es an diesem Tag schwer haben, einen Schuldigen zu verurteilen. Denn zwei der Beschuldigten sind Zwillinge, 23 Jahre alt. Eineiige, worauf einer der Verteidiger gleich zu Beginn vielsagend hinweist. Will sagen, einer sieht aus wie der andere. Aber für einen Schuldspruch muss die Tat, wie es im schönsten Juristendeutsch heißt, dem Täter zugeordnet werden. In diesem Verfahren geht es um sinnlose Aggression, um Gewalt im Straßenverkehr.

Beim Einbiegen in die Ulmer Straße in Oberhausen, so trägt der Staatsanwalt vor, soll ein Mercedes die vor ihnen fahrenden drei jungen Leute, die an dem Abend auf zwei Motorrollern unterwegs waren, hupend überholt und zum Halten gezwungen haben. Dann ging es offenbar blitzschnell. Wie die Geschädigten selbst vor Gericht berichten, sprangen fünf Männer aus dem Mercedes. "Mindestens drei sind auf mich zugelaufen", erzählt einer der Rollerfahrer. Doch der 21-Jährige vermag nicht zu sagen, wer von den Angeklagten auf ihn einschlug, eintrat, bis er ohnmächtig am Boden lag. Auf Nachfrage ist er sich aber sicher, einen der Zwillinge auf der Anklagebank wiederzuerkennen. Er weiß nur nicht welchen.

