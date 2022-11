Augsburger Puppenkiste

12:00 Uhr

Die Puppenkiste ist Augsburgs Exportschlager – und jetzt auch auf TikTok ein Hit

Plus Ein Hamburger Schauspieler imitiert die Technik des Marionettentheaters – und begeistert auf TikTok Millionen. Doch worin liegt die Faszination der Puppenkiste und was sagt ihr Chef zum Internet-Hit?

Von Anika Zidar

„Eine Insel mit zwei Bergen ...“ – und ein junger Mann im Bett, offenbar gerade erst aufgewacht: Es heben sich langsam die Arme, wie von Geisterhand schält sich die Bettdecke beiseite, mit einem Ruck steht er senkrecht in der Luft und reibt sich die Augen. Das 20-Sekunden-Video beginnt gerade erst, da hat sich das Lummerlandlied schon fest in die Ohren gebohrt. Gemeinsam mit den übergroßen Gesten und einer gewissen Steifigkeit in den Bewegungen bleibt kein Zweifel: Schauspieler Tom Böttcher imitiert die Augsburger Puppenkiste – und zwar nur mit seinem eigenen Körper. In bester Marionettenmanier bewegt sich der Hamburger – und begeistert im Internet Millionen Nutzer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

