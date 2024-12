Augsburger Schlafkapsel für Obdachlose hat idealen Standort

In Ulm haben sich die beiden Schlafkojen, die seit rund drei Jahren Obdachlosen in der kalten Jahreszeit einen sicheren Übernachtungsplatz bieten, laut Stadtverwaltung bewährt. Anfang November gingen sie dort wieder in Betrieb. Bei der Stadt Augsburg ist man im Rahmen der eigenen Wohnungslosenhilfe offenbar bislang nicht von dem Konzept überzeugt. Im Augsburger Stadtgebiet findet sich solch eine Notschlafstelle nicht. Umso besser, dass sich der Katholische Verband Sozialer Dienste (SKM) hier aufgeschlossen zeigte.

