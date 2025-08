Augsburger Schüler basteln: Origami-Kraniche im Gedenken an Hiroshima

Ein Bündnis aus bundesweiten Friedensorganisationen, darunter die DFG-VK, das Netzwerk Friedenskooperative und Ohne Rüstung Leben, hat in den letzten Monaten rund 100.000 Origami-Kraniche gesammelt. Die gefalteten Papiervögel gelten in Japan als Hoffnungssymbol und erinnern an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki vor 80 Jahren. Im August 2024 haben die Friedensorganisationen daher dazu aufgerufen, Origami-Kraniche zu falten und einzusenden. Von dem Resultat waren sie dann selbst überrascht: Unzählige Sendungen mit insgesamt fast 100.000 gefalteten Kranichen!

Die Augsburger Friedensinitiative (AFI) hat mit 380 Origami-Kraniche dazu beigetragen. Diese wurde von der AFI, von friedenspolitisch engagierten Personen und Schülerinnen und Schülern gefaltet. 120 Kraniche davon falteten allein Schülerinnen und Schülern des Maria-Ward-Gymnasiums unter Betreuung und Anleitung von Sozialkundelehrerin, Frau Joanna Linse. Rund ein Viertel der Kraniche haben die Organisationen in 18 großen Versandkartons nach Hiroshima geschickt. Dort werden sie jetzt am Children’s Peace Monument – dem Denkmal für die getöteten Kinder – am 6. August aufgehängt, dem 80. Jahrestags des Atombombenabwurfs. Die restlichen Kraniche werden bei Aktionen und Gedenkveranstaltungen genutzt. Welche Symbolik steht hinter dem Origami-Kranich?

Ein Schüler des Maria-Ward-Gymnasiums beim Falten der Kraniche. Foto: Joanna Linse

Origami-Kraniche gelten in Japan traditionell als Hoffnungssymbol. Dass sie inzwischen auch als Zeichen für eine atomwaffenfreie Welt gelten, geht auf die Geschichte von Sadako Sasaki zurück: Das Mädchen aus Hiroshima starb 1955 im Alter von nur 12 Jahren an den Folgen der Atombombe, die ihre Heimatstadt zerstörte. Bis zu ihrem Tod faltete Sadako Origami-Kraniche – als Zeichen ihrer Hoffnung und ihres Lebenswillens. Seitdem greifen Menschen weltweit dieses Symbol auf, um Sadako zu gedenken und eine Zukunft ohne Atomwaffen zu fordern. Weltweit werden zum Jahrestag des Atomwaffenabwurfs Millionen Kraniche gefaltet und nach Hiroshima geschickt.

