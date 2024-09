Stinkende Schultoiletten: Viele haben das lange Warten auf eine Sanierung satt

Ein zusätzliches Sanierungsprogramm für Schultoiletten ist sicherlich begrüßenswert und macht sich im Portfolio der vielen Schulsanierungen gut. Doch es ist auch ein Eingeständnis der Stadt, dass sie mit ihrem Sanierungsprogramm an den Augsburger Bildungseinrichtungen nicht so schnell vorankommt wie gedacht. Schließlich gab es solch ein Sanierungsprogramm für Schul-WCs früher schon einmal. Dann nahm man an, man könne dem Problem im Zuge der großen Generalsanierungen Herr werden und hier und da mal eine Anlage austauschen, wenn sie kaputtgeht oder - wie es leider häufiger vorkommt - kaputt gemacht wird.

