Augsburger soll russische Millionäre betrogen haben

Der Mann, der vergangenes Jahr noch in einer noblen Villa in Aystetten residierte, wartet in einer kargen Zelle im Gefängnis in Gablingen auf seinen Prozess. Vor ein paar Jahren noch war Michail L. (Name geändert) jemand, der im Internet einen wohlhabenden Lebensstil zur Schau stelle, mit teuren Urlauben und Partys. Er hatte mit einem ungewöhnlichen Unternehmenskonzept viel Geld verdient: Der 40-Jährige vermittelte mit einer Firma wohlhabenden Menschen aus der früheren Sowjetunion, vor allem aus Russland, Immobiliendeals in Augsburg und Umgebung. Inzwischen ist der 40-Jährige pleite – und im Fokus der Justiz. Nun hat ihn die Staatsanwaltschaft Augsburg angeklagt, es geht um massive Betrugstaten.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Staatsanwaltschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis