Sommernächte sind zurück in Augsburg: Wir nehmen Sie mit zu den Höhepunkten

Drei Tage lang feiert Augsburg seine Sommernächte - vom 29. Juni bis 1. Juli. Zehntausende Besucher werden erwartet. Wir nehmen Sie hier live mit auf das Stadtfest.

Die Augsburger Innenstadt verwandelt sich in diesen Tagen in eine große Festzone. Überall werden Stände und Bühnen aufgebaut, Arbeiter verlegen Stromleitungen und Wasseranschlüsse. Die Vorfreude bei den Menschen steigt. Nachdem das Stadtfest "Augsburger Sommernächte" wegen der Corona-Krise dreimal hintereinander ausgefallen ist, wird von Donnerstag bis Samstag (29. Juni bis zum 1. Juli) wieder groß gefeiert. Die Stadt erwartet bis zu 150.000 Besucher, die Rede ist auch immer wieder von " Bayerns größtem Straßenfest". Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) nennt das Fest einen "wichtigen Imagefaktor" für die Stadt.

Mehr als tausend Menschen arbeiten nach Angaben des Augsburger Stadtmarketings während der Sommernächte vor und hinter den Kulissen. Auf 16 Bühnen in der Innenstadt treten rund 90 Künstler und Bands auf. Ein Höhepunkt soll am Donnerstagabend (20.15 Uhr) der Auftritt der Pop-Band Juli sein, die mit Songs wie "Perfekte Welle", "Geile Zeit" und "Elektrisches Gefühl" bekannt geworden ist. Die Band spielt auf der großen Bühne vor der Ulrichskirche in der Maximilianstraße. Der Rathausplatz verwandelt sich während der Sommernächte in eine riesige Open-Air-Disco. Am Samstagabend haben die als "Mimi und Josy" bekannt gewordenen Augsburger Schwestern ein Heimspiel vor der Moritzkirche (21.40 Uhr) - die Sängerinnen, die 2019 die TV-Show "The Voice Kids" gewannen, nennen sich inzwischen "Havet".

Sommernächte 2023 in Augsburg: Viel Musik, Essen und Trinken

Das Stadtfest zeichnet sich aber auch dadurch aus, dass es viele kleinere Erlebnisse bietet: etwa eine Jazzbühne, Orgel- und Gospelmusik in der Ulrichskirche oder Rockmusik vor der Kulisse des Augsburger Stadtmarkts. Neben dem Programm geht es auch ums Essen und Trinken - zahlreiche Stände befinden sich überall in der Festzone. Am Donnerstagabend um 18 Uhr wird der FC Augsburg auf den Sommernächten auch seine neuen Trikots vorstellen.

Gefeiert wird in der gesamten Maximilianstraße sowie auf angrenzenden Straßen und Plätzen. Geöffnet sind die Sommernächte jeweils von 17 bis 1 Uhr. Die Stadt empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da die Parkplätze in der Innenstadt schnell voll sein dürften. Weil mit einem großen Andrang gerechnet wird, bedeuten die Sommernächte auch einen Großeinsatz für Polizei, Rettungsdienste und Sicherheitsleute. " Die Leute sind hungrig nach Festen", sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU). Man sei aber gut vorbereitet. An den Eingängen zur Festzone soll es Taschenkontrollen geben. Glasflaschen sind nicht erlaubt, zudem keine PET-Flaschen mit mehr als 0,5 Liter Fassungsvermögen. Auch Tiere dürfen nicht mitgebracht werden.