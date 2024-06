Wir nehmen Sie mit: Die Sommernächte im Live-Ticker

Flanieren und Feiern: Die Sommernächte 2024 locken wieder zig Menschen in Augsburgs Innenstadt. Einen Live-Ticker und die wichtigsten Infos gibt es hier.

Es ist wohl das größte Stadtfest Bayerns in dieser Form: Die Augsburger Sommernächte haben weit über die Stadtgrenzen hinaus große Zugkraft. Nach einer mehrjährigen Pause gab es im Sommer 2023 eine Neuauflage, die friedlich verlief. Auch dieses Jahr soll an drei Tagen abends wieder Ausnahmezustand in der City herrschen.

Wir nehmen Sie mit: In unserem Live-Ticker halten wir Sie über alles Wichtige zu den Sommernächten 2024 in Augsburg auf dem Laufenden. Auch Infos zu Öffnungszeiten, Programm, der Festzone und Sicherheit finden Sie hier.

Die Augsburger Sommernächte 2024 im Live-Ticker

Termin, Öffnungszeiten und Motto der Sommernächte 2024

Veranstalter ist Augsburg Marketing. Die Sommernächte finden von Donnerstag, 27. Juni, bis Samstag, 29. Juni, statt. Die Eröffnung am Donnerstag ging um 20 Uhr los. Die Festzeiten an den drei Tagen sind 17 Uhr bis 24 Uhr. Der Stadtmarkt ist immer bis 23 Uhr geöffnet.

Flanieren, Feiern und Freunde treffen, so laute das Motto für das Stadtfest, erläuterte Augsburg-Marketing-Leiter Ekkehard Schmölz. Auch in diesem Jahr ziehen die Augsburger Sommernächte wieder in die Straßen, Höfe und Gässchen der Innenstadt ein. Zentraler Bestandteil der Sommernächte sind wieder Auftritte zahlreicher Bands und Solokünstler. "Bei uns gingen über 250 Bandbewerbungen ein, die auf die 15 Bühnen verteilt werden", sagte Schmölz.

Augsburger Sommernächste 2024: Bands und Programm

Zur Eröffnung am Donnerstagabend gab es ein musikalisches Großereignis. Der Stargast, der seit Anfang Juni feststand, spielte auf der Bühne am Ulrichsplatz. Es handelte sich um die niederländische Cover-Band Hermes House Band. Der Eintritt war kostenlos.

Einen Überblick über das vollständige Bühnenprogramm der Sommernächte 2024 gibt es auf der Website von Augsburg City. Feststeht: Für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei.

Die Festzone der Augsburger Sommernächte im Überblick

Wie auch in den Vorjahren erstreckt sich die Festzone quer durch die Augsburger Innenstadt. Das Herz der Sommernächte bildet die Maxstraße. Auch am Rathausplatz, in der Philippine-Welser-Straße, am Martin-Lutzer-Platz und in der Bürger-Fischer-Straße gibt es Programm. Am Stadtmarkt sowie im Annahof ist ebenfalls etwas geboten.

Hier finden Sie eine Karte der Festzone:

So steht es um die Sicherheit bei den Augsburger Sommernächten

Im Vorjahr war das Sicherheitskonzept auf den Prüfstand gekommen. Man werde beim bewährten Platzkonzept bleiben und keine zusätzlichen Flächen bespielen, informierte Schmölz. "Als äußerst erfolgreich hat sich im letzten Jahr das zusätzliche Bühnen- und Standangebot in der Bürgermeister-Fischer-Straße erwiesen, das von den Besucherinnen und Besuchern sofort angenommen worden ist."

Polizei, Feuerwehr und städtisches Ordnungsamt sind im gegenseitigen Austausch. In der Aufarbeitung des Festes im Vorjahr zogen Rettungskräfte eine positive Bilanz.

Auch dieses Jahr gibt es wieder Sicherheitskontrollen an den Zugängen sowie in der Festzone der Sommernächte. An folgenden Stellen gibt es Taschenkontrollen:

Ulrichsplatz

Ulrichsplatz Maxstraße

Rathausplatz

Philippine-Welser-Straße

Martin-Luther-Platz

Annastraße

Stadtmarkt

Bürgermeister-Fischer-Straße

Die Sommernächte 2024 haben am Donnerstag begonnen. Foto: Michael Hochgemuth

Diese Gegenstände sind verboten:

große Rucksäcke

Taschen größer als DIN-A4 (Turnbeutel und Jutetaschen sind erlaubt)

Glasflaschen

PET-Flaschen ab 0,5 Liter

gefährliche Gegenstände (Messer, Pyrotechnik oder Pfefferspray)

123 Bilder Bilder vom dritten Party-Tag: Die Sommernächte enden mit Musik, Tanz und guter Laune Foto: Peter Fastl

Das Vorgehen bei den Videoaufnahmen ist abgestimmt. Es werden nur Bild- und keine Tonaufnahmen gefertigt. Die Aufnahmen werden nach einer Aufbewahrungsfrist von maximal zwei Wochen gelöscht. Bilddaten, die im Nachhinein als Beweismittel benötigt werden, dürfen länger gespeichert werden. Zugriff auf die Überwachungsaufnahmen hat ausschließlich die Polizei. Ausnahmen sind in Einzelfällen möglich. So könne zum Beispiel bei einer Rauchentwicklung kurzzeitig die Feuerwehr eingebunden werden, heißt es in internen Unterlagen. (möh/vschm)