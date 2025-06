Das ist auf den Augsburger Sommernächten 2025 geboten

Anfang Juli finden wieder die Augsburger Sommernächte statt. Bayerns größtes Stadtfest erstreckt sich über mehrere Bereiche der Innenstadt und bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Livemusik, gastronomischen Angeboten und Aufenthaltsbereichen im Freien. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Termin, Programm und der Festzone.

Wann finden die Sommernächte 2025 statt?

Die Augsburger Sommernächte steigen vom Donnerstag, 3. Juli, bis Samstag, 5. Juli 2025. Essen und Getränke gibt es bei den über 100 Gastronominnen und Gastronomen bis 1 Uhr nachts. Die Künstlerinnen und Künstler treten von 17 bis 24 Uhr auf. Der Eintritt ist wie jedes Jahr kostenlos.

Wie sieht das Programm bei den Sommernächten 2025 aus?

Auf verschiedenen Bühnen und Musikflächen treten mehr als 250 Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Genres, wie Rock, Pop und Jazz bis hin zu elektronischer und akustischer Musik, auf. Am Eröffnungsabend spielt die Presley Family. Das musikalische Spektakel wird ergänzt durch internationale Speisen und Getränke.

Welche Bühnen gibt es?

Stadtsommerbühne am Ulrichsplatz (Hauptbühne)

Fantasy / Rathausplatz

Moritzbühne / Moritzplatz

3M Bühne / Hotel Maximilian‘s

Kleine Max Bühne / Maxstraße

Local Hero Bühne / Kurze Maxstraße

Drei Kaiser Bühne / Maxstraße

Swingbühne / Merkurbrunnen

Latin Dance Bühne / Fuggerplatz

Silent Disco / Martin-Luther-Platz

Peaches Stage / Maxstraße

DJ Bike / Heilig-Grab-Gasse

Brunnenbühne & Farmers Heaven / Stadtmarkt

Schrannendisko / Arkaden am Moritzplatz

Sundowner Stage / Bürgermeister-Fischer-Straße

Wie sieht das Programm auf der Bühne am Ulrichsplatz aus?

Die Stadtsommerbühne ist die zentrale Bühne des Wochenendes. Noch nicht alle Acts stehen fest, aber hier sind die bisherigen Highlights:

Donnerstag, 3. Juli

tba (17 bis 22.30Uhr)

Gaudi Royal: Pop, Rock, Jazz, Funk (22.30 Uhr bis 0 Uhr)

Freitag, 4. Juli

tba (17 Uhr bis 18.30 Uhr)

DJ Tues: Die größten Hits von den 2010ern bis heute (18:30 – 22:00 Uhr)

One Night Band: Pop, Rock, Funk – live & tanzbar (22:00 – 00:00 Uhr)

Samstag, 5. Juli

tba (17 bis 19 Uhr)

Roadstring Army – Rock/Pop mit Energie (19:00 – 22:30 Uhr)

Was läuft auf der Fantasybühne am Rathausplatz?

Hier treffen sich Talente, DJs und kreative Shows:

Donnerstag, 3. Juli

Graffiti-Künstler Daniel Doebner gestaltet live eine Leinwand (17 Uhr bis 17:30 Uhr)

Radiocasting: Vom Talent zum Star – Gewinnerinnen und Gewinner live auf der Bühne (17 Uhr bis 18Uhr)

DJ Preecie – Fabi Pinkawa mit House, Hip-Hop und Open Format (19 Uhr bis 20 Uhr)

DJ High DEF legt auf: Hip-Hop, House, Clubsound & Classics (20Uhr bis 0 Uhr)

Freitag, 4. Juli

Live-Graffiti: T-Shirts vom Künstler Daniel Doebner (17 Uhr bis 17.30 Uhr)

Radiocasting: Vom Talent zum Star – Fortsetzung mit neuen Talenten (17.30 Uhr bis 18.30 Uhr)

DJ Tecrick: Deep, Progressive & Melodic House (18.30 bis 19 Uhr)

Athanasios Lasos & Sirius Plain: Elektronische Musik (19 Uhr bis 21 Uhr)

Alex Sasse übernimmt den Abend: Elektronische Musik, Club-Sounds (21 Uhr bis 0 Uhr)

Samstag, 5. Juli

Tanzshow der ADTV Tanzschule Trautz & Salmen (17 Uhr bis 17.30 Uhr)

Radiocasting-Finale: Vom Talent zum Star mit großem Auftritt (17.30 Uhr bis 19.15 Uhr)

DJ Fives sorgt für House, Tech-House und EDM (19.15 bis 20 Uhr)

DJ Tues spielt bis Mitternacht: Allround-Sound für die Samstagnacht (20 Uhr – 0 Uhr)

Was erwartet Sie auf der Moritzbühne am Moritzplatz?

Der Moritzplatz wird zur DJ-Zone

DJ-Schule mit Viba – Einstieg ins DJing für Kids & Teens (Do 17 Uhr bis 20 Uhr)

DJ Manuel Schill, DJ Silia, DJ Mirko, DJ Franky – elektronische Beats bis Mitternacht (Do 19.30 Uhr bis 22 Uhr)

Autogrammstunde mit FCA-Spielern – (Do 17:30 – 19:30 Uhr)

DJ Silia-Elektronische Musik (Fr 17.00-19.30 Uhr)

Auf welchen Bühnen treten lokale Vereine auf?

Viele lokale Gruppen und Künstlerinnen und Künstler gestalten das Fest aktiv mit – diese Bühnen stehen besonders im Zeichen der Community & Mitmachkultur:

Latin Dance Bühne am Fuggerplatz mit Salsa, Bachata & Merengue zum Mitmachen

Fantasybühne am Rathausplatz mit Casting-Gewinner:innen aus Augsburg & Umgebung

Drei Kaiser Bühne auf der Maxstraße mit Open Mic Slots für Nachwuchstalente

Genauere Programminformationen werden noch bekannt gegeben und hier im Artikel geupdated.

Was gibt es bei den Augsburger Sommernächten zu Essen?

Das kulinarische Angebot bei den Augsburger Sommernächten umfasst sowohl klassische Streetfood-Gerichte als auch internationale Spezialitäten. Fleischliebhaber, Vegetarier und Veganer finden zahlreiche Möglichkeiten: Ob Burger, Döner und Steaks oder mexikanische Burritos, orientalische Falafel, italienische Pizza oder vegane Alternativen wie Köttbullar. Zudem werden auch verschiedene Süßspeisen angeboten. Das Getränkesortiment reicht von Bier, Wein und Cocktails bis hin zu alkoholfreien Erfrischungen, Säften und Limonaden.

Durstige dürfen sich über kostenloses Trinkwasser (mit und ohne Sprudel) am Herkulesbrunnen freuen, dass die Augsburger Stadtwerke in ihrem „Wasserbulli“ zur Verfügung stellen. Daneben gibt es während der Sommernächte auch weitere swa-Trinkbrunnen im Innenstadtbereich.

Wo liegt die Festzone bei den Sommernächten 2025?

Die Feier wird sich vom Ulrichsplatz, über die Maximilianstraße, den Rathausplatz, die Philippine-Welser-Straße, den Martin-Luther-Platz und die Bürgermeister-Fischer-Straße erstrecken. Zusätzlich hat der Augsburger Stadtmarkt wieder an allen drei Abenden geöffnet.

Wie steht es um die Sicherheit bei den Sommernächten?

Die Eingänge zu den Sommernächten befinden sich an der Bürgermeister-Fischer-Straße, am Ulrichsplatz und in der Karolinenstraße. Dabei gibt es Taschenkontrollen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Nicht erlaubt sind:

Glasbehältnisse

Flaschen mit mehr als 0,5 Liter Fassungsvermögen

Rucksäcke größer als DIN A4

Fahrräder und E-Scooter

Pyrotechnik

Messer und jegliche Art von Waffen

Pfefferspray