Augsburger Sommernächte: Ärger um Baustelle am Predigerberg

Plus Für das dreitägige Stadtfest in Augsburg müssen private Bauherren eine komplette Baustelle samt Kran zurückbauen. Auf den Kosten bleiben sie sitzen.

Von Katharina Indrich

Das grüne Haus aus dem 16. Jahrhundert, es ist das einzige Gebäude am Predigerberg, das die Bombennacht von 1944 überstanden hat. Jahrelang haben die Eigentümer mit den Behörden und Ämtern verhandelt, bis sie mit der Sanierung des denkmalgeschützten Gesamtensembles beginnen konnten. Mitte April konnten sie auf der Straße am Predigerberg endlich den Kran aufstellen. Und mussten ihn am Dienstag schon wieder abbauen – damit die Rettungswege für die Augsburger Sommernächte, die an diesem Wochenende in der Augsburger Innenstadt steigen, nicht eingeschränkt werden. Knapp 10.000 Euro, haben die Eigentümer ausgerechnet, wird sie die Aktion für das dreitägige Stadtfest kosten. Ausgaben, auf denen sie nach aktuellem Stand sitzen bleiben werden.

Vorfreude auf die Sommernächte kommt bei der Miteigentümerin, die das Haus 2016 gemeinsam mit ihrem Bruder von ihrer Taufpatin geerbt hat, angesichts dessen keine auf. Eigentlich, sagt sie, sei sie privat immer gerne auf den Sommernächten gewesen. Doch in diesem Jahr sei ihr die Vorfreude auf die große Party in der Innenstadt gehörig vergangen. „Ich habe überhaupt keine Lust, da hinzugehen und noch mehr Geld auszugeben, als mich das sowieso schon kostet.“ Einen Kredit von einer Million Euro haben sie und ihr Bruder für die Sanierung des Hauses aufgenommen, in dem bis vor Kurzem im Untergeschoss das Restaurant „Berghütte“ untergebracht war und das noch zwei Wohnungen beherbergt. Die Auflagen des Denkmalschutzes sind hoch, die Arbeiten entsprechend kostspielig. „Wir haben unserer Taufpatin versprochen, dass wir das Gebäude erhalten. Aber ein Investitionsobjekt ist das sicherlich nicht, sondern vielmehr ein Liebhaberobjekt“, sagt die jetzige Miteigentümerin.

