Augsburger Sommernächte: Stadt lehnt einheitliches Pfandsystem ab

Auf den Augsburger Sommernächten wird es weiterhin bei einer Vielzahl an verschiedenen Pfandsystemen für Getränkebecher bleiben. Zurückgeben kann man seinen Becher nur am Stand, an dem man sein Getränk gekauft hat. Faktisch würden so Becher am Straßenrand oder im Müll landen und Gastronomen zusätzliche Einnahmen über einbehaltenes Pfand bekommen, so die Kritik auf Innenstadt-Bürgerversammlung im vergangenen Herbst.

Die Stadt sieht aber keine Perspektive für ein einheitliches System und zentrale Rückgabestationen. Bei mehr als 110.000 Besuchern sei ein hoher Aufwand nötig, der Platzbedarf immens. Zudem brauche man mindestens 300.000 Becher, deren Finanzierung nicht gedeckt sei. Ohne Rückgabestationen komme man nicht aus, weil andernfalls die Stände an den Ausgängen der Festzone von Rückgabewünschen überrannt würden, aber selbst nichts mehr verkaufen könnten, so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) zuletzt im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats. Dort setzte man sich mit den Anträgen aus den Bürgerversammlungen auseinander. Auch CSU und Grüne stützten den Kurs. Der „Augsburgbecher“ als lokalübergreifendes System für den Außer-Haus-Verkauf habe nicht funktioniert, so Peter Uhl (CSU). Deniz Anan (Grüne) sagte, das bestehende System auf den Sommernächten funktioniere. „Einen hohen Pfandschwund sehe ich aus meiner Wahrnehmung heraus nicht.“

Von der SPD kam hingegen Kritik. Für Besucher wäre ein Einheitspfandsystem eine „enorme Erleichterung“, so Dirk Wurm. „Wer läuft denn vom Kö zum Ulrich zurück, um seinen Becher zurückzugeben? Keiner“, so Wurm. Das Fest lebe davon, dass Besucher auch mit einem Getränk in der Hand unterwegs sein können. Pfandbecher blieben so am Straßenrand zurück.

Etwa ein Zehntel der 110 Anträge bekam die Zustimmung durch ein Gremium

Gegen die Stimmen der SPD wurde der Antrag aus der Bürgerversammlung schließlich abgelehnt. In den beiden Bürgerversammlungen zur Innenstadt und für die Gesamtstadt waren im Herbst 110 Anträge von Bürgern gestellt worden, wovon schon 30 in den Bürgerversammlungen selbst keine Mehrheit bekamen. Das Spektrum reichte von höheren Parkgebühren bis zum Vorstoß, dauerhaft einen Tannenbaum auf dem Rathausplatz zu pflanzen.

Die verbleibenden Anträge wurden gemäß der Drei-Monats-Frist inzwischen in den Stadtratsausschüssen und im Stadtrat behandelt. Einem Dutzend der Anträge stimmte der Stadtrat zu, wobei es dazu teils schon positive Beschlüsse aus der Vergangenheit gab (etwa der Erhalt von Bäumen auf dem Bahnhofsvorplatz und die Prüfung eines Innenstadt-Spielplatzes). Knapp 40 wurden abgelehnt. Bei etwa 35 Vorschlägen gab es Berichte, teils mit eher positiver, teils mit eher negativer Tendenz. Mitunter erlauben auch übergeordnete Regelungen (etwa die Straßenverkehrsordnung) keine Zustimmung zu Anträgen der Bürgerversammlung.

Keine konkreten Zusagen für mehr Schulwegsicherheit

So prüft die Stadt an der Ampel an der Spitalgasse/Milchberg eine längere Grünphase für Fußgänger und die Elektro-Container sollen häufiger geleert werden. Dem Thema Bodenschwellen steht die Stadt aber kritisch gegenüber, bei der Sanierung des maroden Radwegs an der Hans-Böckler-Straße sieht die Stadt zwar Handlungsbedarf, macht aber keine konkreten Zusagen. Auch zur Forderung nach mehr Schulwegsicherheit - sei es durch mehr Kontrollen oder die morgendliche Sperrung von Straßen vor der Schule - gibt es keine konkreten Aussagen im Sinne von Umsetzung oder Ablehnung. Schulen seien bei den Kontrollen ohnehin schon ein Schwerpunkt, die morgendliche Sperrung sei rechtlich nicht einfach, so die Stadt.

Die Stadt veranstaltet seit vergangenem Jahr zusätzlich zur gesetzlich vorgeschriebenen gesamtstädtischen Bürgerversammlung drei weitere Stadtteil-Bürgerversammlungen, um die Bürgerbeteiligung zu stärken. Vom Wahlkampfversprechen und der Idee, Bezirksausschüsse als Stadtteilparlamente einzurichten, verabschiedete sich die Stadtregierung wegen des hohen Aufwands. Die nächsten Versammlungen mit Stadtteilbezug finden am 17. März in Hochzoll (Gemeindesaal Heilig Geist, Salzmannstraße 8) und am 27. März im Hochfeld/Univiertel (Aula RWS/FOS/BOS; Alter Postweg 86a) statt. Ab 18 Uhr gibt es Tischgespräche mit der Stadtregierung, um 19 Uhr beginnen die Versammlungen.