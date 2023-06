Tanzen, essen, trinken, entspannen? Unsere Tipps für die Sommernächte

Von Jörg Heinzle - 17:45 Uhr Artikel anhören Shape

Bei den Augsburger Sommernächten wird die Innenstadt drei Tage lang zur Festzone. Doch was gibt es zu entdecken? Die Tipps unserer Redaktion.

Die Augsburger Sommernächte sind ein Fest der Superlative. 16 Bühnen, 90 Künstlerinnen und Künstler und Bands, rund 100 Stände mit Essen und Getränken – und wohl mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher. Wie soll man da den Überblick behalten? Was lohnt sich, wo gibt es was zu entdeckten – und was sollte man nicht verpassen? Unsere Tipps für gelungene Sommernächte.

Tanzen und Feiern

Hier gibt es viel Platz zum Tanzen. Der Rathausplatz wird während der Sommernächte zur "größten Freiluftdisco", wie die Macher der Sommernächte es bezeichnen. Und da ist auch was dran. Musik und Licht, dazu die Kulisse mit historischem Rathaus und Perlachturm – und darüber der hoffentlich wolkenfreie Sternenhimmel. Wenn die DJs auflegen, kann hier eigentlich keiner mehr ruhig stehen bleiben. Das ist schon was anderes, als wie sonst in einem Gewölbekeller oder einer alten Lagerhalle zu tanzen.

Der Rathausplatz soll wieder zur großen Freiluftdisco werden. Foto: Silvio Wyszengrad

Der Martin-Luther-Platz neben Karstadt und Kreissparkasse zeigt sich während der Sommernächte mit zwei Gesichtern. Hier wird getanzt – und dennoch wird es im Vergleich zu anderen Bereichen der Festzone eher ruhig sein. Hier findet die "Silent Disco" statt. Bei der stillen Disco kommt die Musik nur durch Kopfhörer. Jeder hört für sich zu – und doch tanzen alle zum selben Rhythmus – ein ganz besonderes Gefühl. Und direkt nebenan auf dem Fuggerplatz hat der Jazz seine Heimat.

Bands und Musik

Kein Geheimtipp – aber dafür einer der Höhepunkte der Sommernächte : Am Donnerstag um 20.15 Uhr steht die Band "Juli" auf der großen Bühne am Ulrichsplatz. Die Pop-Band ist Anfang der 2000er-Jahre bekannt geworden. Sie hatte Hits wie "Perfekte Welle" und "Geile Zeit". Aktuell tourt die Band auch mit neuen Songs durch Deutschland . Gut hörbar für alle, ein Muss mindestens für jene, die in den 2000ern jung waren.

Zum Runterkommen

Wem der Trubel auf der Maxstraße generell zu viel ist – oder wer sich zwischendurch eine Pause gönnen will –, der ist in der Ulrichsbasilika am Südende der Straße richtig. Hier gibt es Orgel- und Gospelkonzerte und am Samstagabend wird der Kirchenraum von 20.30 bis 22.30 Uhr bei der "Nacht der Lichter" in ein besonderes Licht gerückt.

So sah der Strand am Herkulesbrunnen bei den Sommernächten 2019 aus. Foto: Silvio Wyszengrad

Zwar mittendrin in der Festzone , aber doch eine kleine Oase: Auf dem "Herkulesstrand" der AZ rund um den Herkulesbrunnen in der Mitte der Maxstraße kann man sich etwas Entspannung gönnen – vor allem wenn man es schafft, einen der Liegestühle zu ergattern.

Was tun, wenn der Hunger kommt?

Essensstände gibt es jede Menge, die Auswahl ist groß. Soll es italienisch sein? Wer Pizza will, ist am Pizza-Truck in der Maximilianstraße gut aufgehoben. Aus dem US-Schulbus im Camouflage-Design werden im südlichen Bereich der Straße frische Pizzen verkauft. Romanische Pinsa und original italienische Crêpes werden von der Valentino Bar Italiano im Bereich Fugger-/Martin-Luther-Platz verkauft.

Aus der Küche von Sternekoch Simon Lang gibt es bei den Sommernächten auch Currywurst. Foto: Silvio Wyszengrad

Man ist als Gruppe unterwegs – und kann sich nur schwer auf eine Geschmacksrichtung einigen? Dann bietet sich ein Ausflug auf den Stadtmarkt an. Seine Stände sind während der Sommernächte auch abends geöffnet. Hier gibt es die große Auswahl – von bayerisch-schwäbisch über asiatisch bis zu Burgern. Dazu gibt es auf dem Stadtmarkt rockige Klänge.

Getränke ? Gibt es fast überall, aber ...

... zwischen den großen Ständen verstecken sich auch kleine, ungewöhnliche Anbieter . Der Stand "Krambambuli" etwa befindet sich in einer Art altem Zirkuswagen. Der mit Liebe zum Detail gebaute Wagen hat große Holzräder, beschlagen mit Metall – und innen nur wenige Quadratmeter Platz für die Verkäufer. Neben Bier und Wein gibt es Spirituosen wie Nussschnaps oder Limoncello. Er steht in der Nähe des Hotels Maximilian's. Wer einfach mal seinen Durst stillen will, ist in der Bürgermeister-Fischer-Straße gut aufgehoben. Dort gibt es am Bulli der Stadtwerke bestes Augsburger Trinkwasser.

Und wie wird das Wetter?

Donnerstag: Unsicherheit gibt es immer beim Wetterbericht. Die Modelle können nicht jeden Schauer genau vorausberechnen. Tendenziell aber wird der Donnerstag die heißeste Nacht der Augsburger Sommernächte . Regen ist keiner angesagt – und zum Start um 17 Uhr dürften es rund 25 Grad Celsius sein.

Die Sommernächte finden von Donnerstag bis Samstag, 29. Juni bis 1. Juli, statt. Gefeiert wird jeweils von 17 bis 1 Uhr.

