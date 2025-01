Augsburger SPD startet in den Wahlkampf

Die Augsburger SPD ist sechs Wochen vor der Bundestagswahl in den Wahlkampf gestartet. „Es ist eine Richtungsentscheidung in diesen unruhigen Tagen mit dem Amtsantritt von Trump auf der einen Seite und den Aussagen der Union zur verfassungswidrigen Aberkennung der Staatsbürgerschaft auf der anderen Seite“, so Bundestagsabgeordnete und Direktkandidatin Ulrike Bahr. Die SPD stehe für Zusammenhalt, Innovation und Stabilität. „Der Wahlkampf ist kurz: jeder Tag, jede Aktion zählt. Lasst es uns anpacken“, so Bahr bei der Auftaktveranstaltung im Stadtcafé der Stadtbücherei.

Bahrs Chancen auf den Wiedereinzug in den Bundestag sind angesichts ihrer Platzierung auf der Landesliste der SPD im Zusammenspiel mit dem prognostizierten Wahlergebnis minimal. Sollte Bahr nicht mehr den Sprung in den Bundestag schaffen, säße das erste Mal seit Bestehen der Bundesrepublik kein Abgeordneter der SPD aus Augsburg im Bundestag. Bahr ist seit 2013 Abgeordnete.