Augsburger SPD wettert gegen Ideen für eine Magnetschwebebahn

Nach den Grünen hat sich auch die Augsburger SPD kritisch zu den Überlegungen von Stadt und Stadtwerken geäußert, eine Magnetschwebebahn für Augsburg zu prüfen. Für die seit Jahren geschobene Linie 5 sei das jedenfalls kein Ersatz. „Statt Luftschlösser zu bauen und Prestigeprojekte umsetzen zu wollen, braucht es eine praktikable und schnelle Lösung“, so SPD-Chef Dirk Wurm. Die Straßenbahn sei das Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs in Augsburg und müsse ausgebaut werden.

Wie berichtet, hatten Stadt und Stadtwerke bestätigt, dass es Gedankenspiele in Richtung einer Magnetschwebebahn gibt. Konkret sei allerdings überhaupt nichts, eine konkrete Anwendung gebe es auch nicht. Man prüfe ständig, ob es neue Entwicklungen im Bereich Nahverkehr gibt. Die Planungen für die Linie 5 liefen völlig unabhängig von grundsätzlichen Überlegungen weiter.

SPD Augsburg fürchtet den Verlust von Fördergeldern für den Nahverkehr

Wurm warnt dennoch davor, dass ein Verzicht auf die Linie 5 die Förderung für das ganze Projekt Mobilitätsdrehscheibe in Schwierigkeiten bringen könnte, weil das Gesamtkonstrukt aus Straßenbahnlinien, Bahnhofstunnel und Königsplatz dann so nicht mehr trage. „Hier wird mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger in unverantwortlicher Weise gespielt“, so Wurm. Fraktionschef Florian Freund sagte, dass die Uniklinik bestmöglich angebunden werden müsse. (skro)